即時中心／顏一軒報導

針對行政院長卓榮泰15日宣布政院將不予副署立法院11月14日三讀之《財劃法》版本、總統賴清德不予公布一事，立法院司法及法制委員會今（18）日邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵、司法院與法務部進行專題報告，但潘孟安並未出席，身兼司委會其中一名召委的藍委翁曉玲非常不滿，通過由國民黨團書記長羅智強、藍委王鴻薇、民眾黨團總召黃國昌的臨時提案，將卓榮泰移送監察院彈劾。





針對立院司委會今日潘孟安列席進行專題報告一事，總統府發言人郭雅慧昨（17）日指出，總統府稍早已函復委員會說明，依照憲法增修條文第3條第2項第1款規定，對立法院負責的憲政機關是行政院，總統府秘書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符憲法規定及憲政慣例。

快新聞／藍白通過彈劾卓榮泰提案 網酸爆：黃國昌不是要廢監院？

立法院司委會召委、藍委翁曉玲。（圖／翻攝自國會頻道）

政治工作者周軒（周立軒）稍早也在社群平台「脆」（Threads）發文嘲諷，之前說要廢除監察院的黃國昌，剛剛在司委會居然提案，要把卓榮泰移送監院彈劾，哈哈哈哈哈，請問六成民意原來是在監察院喔？

臨時提案全文。（圖／翻攝自@victor31429「脆」）

對此，網友也開酸，「證明立法院只想拿到監察權彈劾行政院而已，這樣權力早就失衡了」、「為什麼要請別人幫忙作主，自己提倒閣不就好了，真的幽默」、「倒閣就好啦」、「不是要廢監察院嗎？怎麼還送監察院」、「拜託一下明年讓監察院有錢可以繳水電網路費」。





