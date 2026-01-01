藍白通過彈劾案賴清德應到立院說明？林國漳指「法律沒規定、可書面答辯就好」：有立委想羞辱總統不一定要去

藍白通過總統彈劾案，關於賴清德是否應赴立院說明，律師出身的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今（1）日在廣播節目「新聞放鞭炮」分析，法律沒有強制一定要去，「他可以書面答辯就好」，政治面的話，可以預見有些立委想羞辱總統，他個人覺得總統不一定要去。

主持人周玉蔻問及，現在520要碰到立院投票彈劾賴總統，透過普通論述能讓民眾了解嗎？

林國漳回應，很多人都看到表面、總統好像快要被彈劾，但不知道它有一定的門檻，以目前國會現狀、各黨分配比例來看應該是不會過。

林國漳並說，立院要求總統一問一答是違憲的沒錯，憲法增修條文並無規定，只是單純國事報告而已，應該回歸權力分立制度，立院並不是在監督總統、而是監督行政院的。

周玉蔻再問，藍白提出彈劾案，賴總統應該到立院說明嗎？林國漳回應，法律沒有強制一定要去，「他可以書面答辯就好」，政治面的話，可以預見有些立委想羞辱總統，他個人覺得總統不一定要去，當然總統有自己的考量，總統可以自己思考；周玉蔻則說「我相信總統不會去，現在很多台派人士擔心他會去」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、總統府）

