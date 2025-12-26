藍白通過彈劾總統案 綠委議場高喊「我要審預算、人民要預算」

立法院國民黨團、民眾黨團共同提出對賴清德總統的彈劾案，今日於立法院會以贊成60人，反對51人，棄權0人，贊成者多數通過。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，藍白可以不要再亂了嗎？(記者方賓照攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團共同提出對賴清德總統的彈劾案，今日於立法院會以贊成60人，反對51人，棄權0人，贊成者多數通過。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，藍白可以不要再亂了嗎？能不能做點正事，而不是成天來搞事。總統多次表達在合憲合法的程序，願意到立法院針對軍購案、國防特別條例向國會、社會負責任地報告，為什麼在野黨要捨近求遠，搞一個政治報復的彈劾，只是為了搭一個政治作秀的舞台，不要卡國防搞彈劾，不要卡國安搞鬥爭，「拜託賣擱亂了，我要審預算，人民要預算」。

吳思瑤指出，上週五藍白說要啟動彈劾賴總統，要反帝制、反專制，台灣沒有清德宗，中國才有習皇帝，要反獨裁怎麼不是去天安門廣場？在野黨倒果為因邏輯錯亂，毀憲亂政的國會來彈劾守憲護國的總統，成天禍國殃民的在野黨，要來報復努力福國利民的執政黨，至今未審查明年度中央政府總預算，就像一個學生要畢業了，連第一課都還沒有開始讀書。

吳思瑤表示，口口聲聲要民生第一的在野黨，民生到哪裡去了？預算就是民生，我們要審預算，不要搞彈劾，這就是一個空包彈、虛張聲勢、政治鬥爭的彈劾，在野黨心知肚明，達不到三分之二的席次，硬要啟動把立院作為羞辱總統的秀場，狐狸尾巴露出來了，在野黨要搞彈劾總統，要總統來立院列席進行羞辱、攻擊。

民進黨立委王義川也說，藍白說要彈劾賴總統，但沒有達到三分之二的提案門檻，明知不會通過還要做，就是要來亂而已，拖半年到明年520才要投票，就是要拚選舉，還要賴總統來立院讓你們羞辱，明知不會過還要這樣亂，你們的祖國、中共、習近平最高興，藍委不時就赴中接旨，只會在歷史上留得臭名。

