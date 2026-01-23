藍白通過要賴清德對1.25兆軍購國情報告...黃帝穎引憲判指「已經違憲」：超越美法、簡直國際笑話！

立院藍白今（23）日以人數優勢強行通過決議，要求總統賴清德就對美軍購至立院接受立委國情諮詢。律師黃帝穎直言，113憲判白紙黑字針對國會擴權法案中「要求總統報告、答覆」判決違憲，美國、法國的總統國會報告，議員也無質詢權，「不只不符合我國憲法，更超越美國、法國，簡直國際笑話。」

黃帝穎今日在臉書發文表示，立院藍白今通過決議就對美軍購等案，要求總統「接受立法委員的國情諮詢」，這種明顯違憲的決議，在法律上毫無意義，更超越美國、法國，簡直國際笑話。

黃帝穎指出，憲法法庭113年憲判字第9號判決白紙黑字：「基於民主原則下民意政治與責任政治之要求，直接民選產生之總統與立法院，均應各自對人民負政治責任，其彼此間並無憲法上之權力從屬關係。總統並不對立法院負責，立法院亦無直接向總統問責之憲法權限。…惟總統既不對立法院負責，則立法院對總統之國情報告，自無指定報告內容之權，亦無就其報告內容，對總統為進一步詢問並要求總統答復，或要求總統聽取其建言之權。」

黃帝穎表示，簡單來說，憲法法庭113年憲判字第9號判決，已針對國會擴權法案中「要求總統報告、答覆」判決違憲，藍白決議要求總統到立院國情諮詢，簡直目無法紀，公然再次踐踏憲法，違憲後毫無悔意。

「藍白超越美國法國，立院違憲鬧劇如同國際笑話」，黃帝穎指出，美國「總統制」，總統到國會發表國情咨文，發表後即離開議場，國會議員並無質詢權，朝野議員也都展現民主風度，充分尊重總統到國會的儀式。

另外，法國「雙首長制」，總統到法國國會報告，國會議員不只沒有質詢權，更在議事規則明訂，國會議員不得以任何行動干擾總統的演講。

黃帝穎說，藍白決議要總統到立委接受問答，不只不符合我國憲法，更超越美國、法國，簡直國際笑話。總統對國會違憲決議，基於憲法忠誠義務，不需理會違憲鬧劇。

（圖片來源：黃帝穎臉書、國會頻道）

