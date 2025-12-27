即時中心／張英傑報導



行政院長卓榮泰先前因不副署《財政收支劃分法》，藍白立委昨（26）日便在立法院提案彈劾總統賴清德，而該案在院會表決中以贊成60人、反對51人通過後，依法將於明（2026）年5月19日進行投票。民進黨立委王義川在表決前抨擊藍白，並直指「明知不可能通過還硬要推」，更形容整起行動是假的彈劾，只是為了亂台灣，而中國最開心。

針對藍白立委在立法院提出賴清德彈劾案，王義川昨日痛批，藍白明知彈劾門檻需立法院3分之2、至少76席同意，卻在席次不足情況下仍強推彈劾，直指「根本過不了，還要硬弄，就是要亂」。

王義川指出，若只是短暫衝突尚可理解，但藍白卻刻意將政治對立延燒長達半年，影響國會正常運作，真正目的不是監督，而是為選舉操作製造混亂。

他也質疑，藍白要求總統到立法院接受質詢，相關提案卻遲遲未通過，顯示只是政治表演。

對於藍白立委的舉止，王義川抨擊，總統提名十多位大法官人選，藍白卻全數封殺，並延續過去推動擴權法案、干擾憲政體制的作法，導致憲政機關運作受阻。

因此他強調，為了一場不可能成功的彈劾行動，讓台灣陷入政治紛亂，「誰最開心？中國最開心、你們中央最開心，習近平最開心。」

最後他直言，部分立委頻繁往返中國後回台「開始亂」，台灣人民都看得很清楚，而這次推動彈劾賴清德「都是假的，只是為了亂台灣」。









原文出處：快新聞／藍白通過賴清德彈劾案 王義川指「中國最開心」：明知不會過還要亂

