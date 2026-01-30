藍白通過黨產條例修正！游顥一句「想到太陽花學運」 引爆綠委怒火

藍白委在議場吵成一團。 圖：周煊惠 / 攝

立法院會今（30日）三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》部分條文修正案，將救國團排除在「附隨組織」定義之外，且回溯自公布施行日起適用。國民黨立委游顥發言時說，上位綠委沈伯洋稱辦活動就可佔領一個地，讓他想到太陽花學運，言論一出，引發綠委不滿，強烈發聲抨擊，甚至敲水瓶製造聲響，藍委王鴻薇則衝到綠委座位前互嗆，火藥味十足。

在完成立法程序後發言時，綠委沈伯洋表示，以前國民黨很多人也認為黨產問題要處理，本來是社會共識，但看到藍白委一直說救國團是公益，但救國團是由國民黨中央改造委員會所成立，隸屬於黨，當時做的事就是校園監控。

沈伯洋直言，就算這叫做公益，辦活動要場地，救國團跟教育部要場地，結果那塊地就變成救國團的？請問現在允許任何一個社團來立法院辦一個活動，就取得立法院的地嗎？不可能，這就是不當黨產，不就是侵占國家的財產？這樣應不應該拿回來？現在是又要把民脂民膏拿到國民黨口袋裡，只是為了藍營接下來的選舉而已，人民怎麼可能可以接受？

游顥發言則說，救國團這次終於得到公道，許多公益人可以繼續大步向前走，並稱剛聽到上位發言（指沈伯洋）談到辦活動就可佔領一個地，「讓我想到了太陽花學運」。

不料，此話一出，瞬間引爆現場綠委怒火，開始大聲開罵，立法院長韓國瑜要求時間暫停，但綠委仍不滿持續痛批，還對著桌子敲水瓶，不讓游顥發言。藍委王鴻薇則跑到綠委座位前吵架，雙方吵成一團，甚至爆發推擠衝突，現場多位藍綠委趕緊一擁而上勸架。

