藍白通過「彈劾賴清德」提案 鍾佳濱批：把憲判當空氣、拿彈劾當遊戲

藍白今天（26日）在立法院會上通過彈劾總統提案，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱痛批，藍白一方面把憲判當空氣，一方面拿彈劾當遊戲。（圖／李智為攝）

立法院會今天（26日）處理國民黨及民眾黨團所提出「總賴清德彈劾案」，經院會表決結果，有60位立委贊成、51位反對，提案通過。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱發言時痛批，藍白在國會獨大，左手提出要彈劾總統，右手把要負責總統彈劾審理的憲法法庭推翻否定，「這不是精神錯亂、黨格分裂？一方面把憲判當空氣，一方面拿彈劾當遊戲」。

鍾佳濱表示，今天的提案簡直是把憲判當空氣，拿彈劾當遊戲，而提出的政黨不只是精神錯亂，還是黨格分裂。

針對在野指時任民進黨主席蘇貞昌過去也曾要求彈劾時任總統馬英九，鍾佳濱則嗆，「罷免與彈劾傻傻分不清楚」，他表示，選舉是放出去的權力，罷免是收回來的權力，而政黨對總統提出罷免是追究其政治責任，要交給全民公投決定。

鍾佳濱指出，彈劾則是實質違法為前提，根據《憲法》第52條「總統除犯內亂或外患罪外，非經罷免或解職，不受刑事上之訴究」，也就是總統違法時只能透過彈劾解決。

鍾佳濱續指，先不要說目前在野黨加起來的人數，根本無法超過3分之2提案門檻，更遑論提案成立後要交給憲法法庭審理。

鍾佳濱痛批，藍白在國會獨大，「左手提出要彈劾總統，右手把要負責總統彈劾審理的憲法法庭推翻否定，這不是精神錯亂、黨格分裂？一方面把憲判當空氣，一方面拿彈劾當遊戲」。

最後，鍾佳濱表示，憲法是國家根本大法，昨天是行憲紀念日，不要過了聖誕節，就忘了遵守憲法，｢還是再次強調，如果真的要合憲，就遵守憲判決定，請立法院不要再做出國會違法違憲的決定」。



