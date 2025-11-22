藍白通過「李四川條款」 直轄市副市長固定3人 蘇巧慧批：因人設事
立法院近日修正通過《地方制度法》，直轄市副市長人數將固定增為3人，此法案被稱為「李四川條款」，預計於明年元旦正式實施。這項修法取消了原本人口超過250萬才能增設第3位副市長的限制，改為所有直轄市固定配置3位副市長。此舉引發爭議，民進黨立委蘇巧慧批評國民黨「因人設事」，認為這是為台北市副市長李四川量身訂做，讓他即使參選新北市長而辭職，台北市仍能保有副市長編制。同時，副總統蕭美琴也現身支持蘇巧慧參選新北市長，肯定她兼具父親的衝勁與個人的溫暖特質。
副總統蕭美琴在週六一早前往蘇巧慧的選區樹林出席宮廟活動，為她站台助選。蕭美琴讚揚蘇巧慧具有其父親「衝衝衝的魄力」，同時也保有「屬於她自己的溫暖和細心」，呼籲現場民眾一同為蘇巧慧加油。蘇巧慧也透露，當晚還會在新北的宜蘭同鄉會活動中與總統及游錫堃院長會面。
民進黨立委蘇巧慧對於這項修法表達強烈不滿，她指出國民黨因人設事調整《地方制度法》的規定，並不是一個好的做法。蘇巧慧特別提到，截至今年7月統計，台北市人口僅剩245萬多人，已低於原本設置第三位副市長的門檻。當記者詢問台北市長蔣萬安何時會「放李四川走」時，蔣萬安笑著回應，現在距離選舉還有很長一段時間，目前團隊仍全力專注在市政工作上。
民眾黨主席黃國昌則認為，用「李四川條款」來形容這項修法「真的有點太沉重」，對李四川「也不盡公平」。黃國昌表示，選舉時彼此之間應良性競爭，不用把它看成是「你死我活」的關係。
這項修改後的新法將於明年元旦正式上路，也因此被執政黨質疑是為了替李四川可能參選新北市長一事解套。現場除了地方宮廟要角外，還有許多小英之友會的代表被唱名出席，展現民進黨對蘇巧慧選戰的全力支持。
