藍白通過「高虹安條款」遭批因人設事 柯文哲反嗆：應正名林淑芬條款
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
立法院昨（12）日院會三讀通過由民眾黨、國民黨立法院黨團共提的選罷法第26條修正案，依照三讀修正條文，未來觸犯輕罪經判決若宣告緩刑，或得易服社會勞動自由刑者，仍可登記為公職人員候選人，此條也被稱作是「高虹安條款」。對此，民眾黨主席黃國昌說，這是在混淆視聽。民眾黨前主席柯文哲則說，他有看過立委許忠信的說明，如果認為兩年以下犯緩刑都可以有參選資格的都有參選資格，那為何六個月易服勞動的不能參選，這沒道理，「應該把它正名成林淑芬條款」。
柯文哲、黃國昌今天出席「民眾新竹隊」成立，會前受訪時被問到，昨通過高虹安條款，被民進黨批因人設事？
對此，黃國昌說，民眾黨團提出的選罷法修法，是基於憲法保障人民參政權，以及在比例原則下，認為所推動必要的改革，民進黨刻意要冠上所謂「高虹安條款」，是在混淆視聽，對高虹安也非常不公平。
黃國昌表示，如果今天真的要說所謂因人設事，恐怕民進黨要好好回答大家一個問題，去年國民黨立委提出，受到緩刑宣告還可以參選後，那時候民進黨群起攻之罵得多難聽，怎麼等到民進黨自己自家立委涉及暴力毆人時，涉案的立委自己提出緩刑也可以繼續參選，就180度轉彎說這修法好棒？民進黨不要自己作賊喊抓賊，真的因人設事，自己涉案自己提案幫自己解套的正是民進黨。
柯文哲則補充，黃國昌很客氣，都不會說這叫「林淑芬條款」，網路上還寫「暴力芬條款」。他有看過許忠信的說明，如果認為兩年以下犯緩刑都可以有參選資格的都有參選資格，那為何六個月易服勞動的不能參選，這沒道理，這是很純粹的科學基礎，少於六個月應該包含於少於兩年，這很清楚的邏輯，這個應該把它正名成林淑芬條款。
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