藍白通過3法 府院傳將不副署！綠委今表態

民進黨立院黨團書記長陳培瑜今(2/2)表示，針對立院上周通過的3項法案，行政院不副署的態度，民進黨立院黨團目前是支持的，也希望在接下來的立院新會期，藍白別再只提出有利自己的爭議法案。

藍白在上周五，也就是立院上會期最後一天，闖關攸關《中天新聞台》復台的《廣電法》、解凍救國團資金的《不當黨產條例》以及將立院助理費變為立委補助費的《立法院組織法》，傳出府院考慮將不副署列為選項。

陳培瑜上午受訪指出，目前黨團支持行政院不副署的態度，3案討論的時間過少，且在審案的過程中，都是直接抽出逕付二讀，也呼籲在野黨在新會期別再提出爭議法案。

陳培瑜說，今天是立院新會期報到第一天，就像過年期間大家要說好話一樣，希望在野黨團在新會期，別再提出只是有利國民黨、民眾黨的爭議法案。

