藍白通過718億預算也沒用？政院：公務員非常為難

行政院會後記者會，政院發言人李慧芝。（袁茵攝）

立院今（22日）將朝野協商「新興資本支出及新增計畫預算先行動支」公決案，讓包含TPASS通勤月票、生育補助等共38案新興計畫、約718億元預算先行動支，且國民黨團力拚本會期闖關。面對若立院通過此公決案，政院是否會執行，還是聲請釋憲？行政院發言人李慧芝表示，就算這718億先通過，部會用起來也會非常為難，因為公務員不知道可用的範圍跟金額。

行政院長卓榮泰22日上午主持行政院會，並於中午舉辦會後記者會，由發言人李慧芝等人進行轉述。

面對立院將就38項新興計畫、718億預算舉辦朝野協商，國民黨團力拚本會期闖關，倘若通過，政院會不會執行預算，或是聲請釋憲？李慧芝強調，每筆預算都很重要，現在在野黨團提出的只佔總預算的2.4％，「只佔整本總預算這麼一點點，那整本總預算這麼多，3兆裡面每筆都攸關國人福祉」。

李慧芝指出，現在立院要先行動支新興計畫預算，但這不是一個三讀案，不會成為真正的法律案，「事實上，預算還是要經過完整審查程序，才不會造成公務員為難。」若今天立院先行同意動支，公務員也會不知道，因為這沒經過完整審查，也就是未來還有被刪除的可能，因此希望每筆預算都要被實質審查，才可以實質動用，讓國家有實質建設跟發展。

媒體追問，此話是否代表政院不會執行這718億預算？李慧芝重申，「我的意思是每筆預算都很重要，這718億很重要，剩下的2.9兆也很重要，每筆錢都是用來照顧國人、建設地方的錢。」

李慧芝說，今天立院提出718億要先行動支，但只是一個決議案而已，並不是經過正式三讀表決，「所以代表就算718億先通過，部會用起來也會非常為難，因為公務員不知道他們可用的範圍跟金額」。

李慧芝提到，剩下的2.9兆也很重要，花東鐵路雙軌電氣化、桃園鐵路地下化等都未被立院提出先行動支，但這也都是地方建設很重要一部分，「不是只有這718億很重要，每筆錢都應該被好好審查，所以卓榮泰才希望能盡快把總預算付委，就可以快速到立院跟委員就每筆預算展開說明、辯論，好好講解每筆預算」。

媒體二度追問，能否具體說明行政院會不會執行此718億預算？李慧芝僅稱，「行政院想要執行每一筆預算」。

