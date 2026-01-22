藍白通過718億預算「執行or釋憲」？行政院：造成公務員為難

今年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，為避免新興資本支出及新增計畫卡關，在野提案將TPASS通勤月票、勞工保險生育給付、少子化對策計畫等共38項新增計畫先行予以動支，總計約718億元。政院今被媒體一再追問到若立院通過此決議是否會執行，還是聲請釋憲，行政院發言人李慧芝強調，就算這718億先通過，部會用起來也會非常為難，因為公務員不知道可用的範圍跟金額。

行政院發言人李慧芝。（圖取自行政院YT）

行政院今天（22日）中午舉辦院會後記者會，由發言人李慧芝主持，被記者問到面對立院將就38項新興計畫、718億預算舉辦朝野協商，國民黨團力拚本會期闖關，倘若通過，政院會不會執行預算，或是聲請釋憲？李慧芝首先強調，每筆預算都很重要，現在在野黨團提出的只佔總預算的2.4％，只佔整本總預算這麼一點點，那整本總預算這麼多，3兆裡面每筆都攸關國人福祉。

行政院召開院會後記者會。（圖/資料照）

此外，李慧芝強調，現在立院要先行動支新興計畫預算，但這不是一個三讀案，不會成為真正的法律案，事實上，預算還是要經過完整審查程序，才不會造成公務員為難。若今天立院先行同意動支，公務員也會不知道，因為這沒經過完整審查，也就是未來還有被刪除的可能，還是希望每筆預算都要被實質審查，才可以實質動用，讓國家有實質建設跟發展。

媒體追問是否代表政院不會執行這718億預算？李慧芝重申，「我的意思是每筆預算都很重要，這718億很重要，剩下的2.9兆也很重要，每筆錢都是用來照顧國人、建設地方的錢」。李慧芝強調，今天立院提出718億要先行動支，但只是一個決議案而已，並不是經過正式三讀表決，「所以代表就算718億先通過，部會用起來也會非常為難，因為公務員不知道他們可用的範圍跟金額」。

李慧芝更指出，剩下的2.9兆也很重要，花東鐵路雙軌電氣化、桃園鐵路地下化等都未被立院提出先行動支，但這也都是地方建設很重要一部分，不是只有這718億很重要，每筆錢都應該被好好審查，所以院長才希望能盡快把總預算付委，就可以快速到立院跟委員就每筆預算展開說明、辯論，好好講解每筆預算。不過當媒體追問，能否具體說明行政院會不會執行此718億預算？李慧芝僅稱「行政院想要執行每一筆預算」。

