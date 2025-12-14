即時中心／温芸萱報導

藍白挾人數優勢，日前在立法院強行三讀通過反年改修法，加上《財劃法》覆議案遭否決，朝野僵局持續擴大。據傳府院高層評估，可能採取「不副署、不公布、不執行」處理，卻遭在野黨立委嗆「獨裁到沒藥醫」。對此，民進黨立委王定宇今日在臉書指出，依憲法制度，行政院長可不副署，立法院也能提不信任案，總統則可更換閣揆或解散國會，而若解散國會最終仍應交由人民用選票裁決。

藍白在立法院人數優勢下，日前強行三讀通過「反年改修法」，引發朝野對立持續升溫。據傳，總統府與行政院高層正研議可能採取「不副署、不執行」的方式處理，若成真，將可能成為台灣憲政史上首例。

廣告 廣告

先前，《財劃法》覆議案於12月5日遭藍白掌握多數的立法院否決，府院即傳出傾向「不副署、不公布」。如今「反年改修法」三讀通過後，也可能朝相同方向因應。然而，部分在野黨立委批評此舉「獨裁到沒藥醫」，引發政治爭議。

對此，民進黨立委王定宇指出，依照憲法制度，行政院長可對立法院通過的法案行使「不副署」權，使該法案無法生效；同時，立法院也可透過過半數表決對行政院長提出不信任案，而總統也可解散國會或更換行政院長。

最後，王定宇強調，如果總統選擇解散國會，人民依照憲法賦予的權力，用選票決定誰才是民意支持的多數，台灣人民才是最後的裁判者，這就是台灣民主憲政運作的方式！





原文出處：快新聞／藍白連推財劃法、反年改！王定宇提「這」解方：人民才是最後裁判

更多民視新聞報導

嗆爆國台辦！中國25省人口超過台灣 她轟：經濟學水準幾近文盲

陳玉珍提「助理費除罪化修法」掀波 黃國昌曝白營底線：沒辦法退讓

涉案人落網！沈伯洋帶愛女散步遭「強光突襲」 警：全案已移送北檢

