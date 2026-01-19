藍白連推「錢坑法案」掏空國庫上看2.3兆！ 行政院：不利國家發展

行政院發言人李慧芝。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 國民黨與民眾黨未與行政部門研議就逕自宣布推動「台灣未來帳戶」，恐怕將造成政府12年至少多支出4500億元。據統計，本屆藍白所提影響財政紀律的法案，所需經費上看2.3兆元；行政院批評，在野黨不斷透過削弱中央財政能力、增加中央政府支出，已經侵害行政院提出預算、形成施政計畫之權。將造成國家財政重大負擔，勢必產生嚴重排擠現象，不僅影響政府整體政務的推動，更不利國家的長期發展。

藍白立委接連提出被稱為「肉桶錢坑法案」，包括前年修惡「財劃法」從中央搬4165億元至地方、普發現金1萬元計2360億元、停砍年金導致公教退撫基金10年須增補6970億元、軍人待遇條例290億元、警察人員人事條例62億元。國民黨更提案將老農津貼提高到月領1萬5000元，相較政院版每月1萬元，未來國庫將多支出317.5億元；另外，日前強行通過的眷改條例，經民連質疑將花費超過2000億元經費；不當黨產條例若通過，救國團、婦聯會400億元不當黨產，將難移轉國有。

對此，行政院發言人李慧芝表示，對於這些增加政府支出及負擔的法案，政院一直以來的立場，都是請立法院尊重憲法賦予行政院的施政計畫與預算提出權。不過，在野黨卻一再違反憲法權力分立以及預算法的規定，除了要求行政院自行刪減去年度中央政府總預算，更一再增列預算。政府施政必須有整體考量，除了必須照顧最需要的人民之外，更需要兼顧國家財政永續，才能更周全地照顧國人、更均衡地建設地方、更精實地提升國防、更全面地發展國家。

李慧芝指出，國家財政資源有限，在沒有全盤思考之下，將會壓縮到其他項政策的施政空間，導致有部分國民無法被照顧，或有部分地方建設被犧牲。李慧芝舉例，由於新版「財劃法」的規定，今年度中央釋出統籌分配稅款大幅增加4165億元，相對也大幅削弱了中央支持、調節地方財政盈虛的能力，這就是立法院在沒有徵詢政院就倉促立法所造成的結果。日前公務人員退休資遣撫卹法修正，也導致未來50年節省經費挹注公教退撫基金收入減少3323億元。

李慧芝續指，在野黨所提出的「台灣未來帳戶特別條例」，使未來12年國庫將多支出4500億，就是沒有針對不同家庭的經濟狀況做差異化設計的版本，政府資源有限，更應該優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。此外，「國軍老舊眷村改建條例」修正，政府恐須額外投入支出改建適用範圍的軍眷集合住宅；「政黨及其附隨組織不當取得財產條例」修正，造成救國團、婦聯會不當黨產，無法收歸國有。

李慧芝強調，在野黨不斷透過削弱中央財政能力、增加中央政府支出，如果持續無視政府財政負擔的能力，且未經周詳計畫評估或研擬配套措施，不僅將造成預算資源錯置排擠，甚至讓歲出規模急遽膨脹，已經侵害行政院提出預算、形成施政計畫之權，不但違反權力分立原則，也將導致政策成敗無所歸屬，責任政治難以建立，其後續援引比照效應，將造成國家財政重大負擔，勢必產生嚴重排擠現象，不僅影響政府整體政務的推動，更不利國家的長期發展。

