藍白連續三讀爭議法！政院不忍了強硬回擊

▲藍白連續三讀爭議法！政院轟憲政恥辱：將祭合憲救濟。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院在野黨憑藉人數優勢，接連三讀通過多項爭議法案，包括被視為「中天條款」的《衛星廣播電視法》修正案、為救國團資產解套的《黨產條例》，以及涉及助理費性質認定、恐引發除罪化疑慮的《立法院組織法》。行政院表達嚴正抗議，發言人李慧芝重申，立法院在預算會期完全未審議中央政府總預算，卻強行通過多項違憲與倒退式修法，這是國憲政史上的首次，行政院深感遺憾。

行政院痛批《衛星廣播電視法》的修法，是為了特定個案量身打造，讓政黨意志介入獨立機關，不僅違反「黨政軍退出媒體」的民主原則，更讓不符換照規定的業者可透過訴訟持續佔用公共資源，戕害新聞自由。而《黨產條例》則公然挑戰司法院釋字第793號令，讓已被判定為不當取得的財產重新淪為政黨私產，使國家落實轉型正義的努力面臨嚴重倒退。

《立法院組織法》中將公費助理費用定性為「立委補助費用」，行政院認為此舉完全誤解了人事費的法律本質，恐導致現行刑法制裁體系出現漏洞，讓過去違規支領助理費的行為變相除罪化，甚至規避國家審計制度。李慧芝強調，面對立法院棄守憲法職權並怠於審查總預算，卻通過侵害新聞自由與悖離憲政秩序的法案，行政院為了守護民主價值，勢必將採取合法、合憲的救濟手段，不排除提出覆議或聲請釋憲以資因應。

