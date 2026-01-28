藍白連續封殺法案預算付委 賴清德籲：勿讓政黨利益凌駕國家發展 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨今（28）日召開中執會，主席賴清德在會中指出，本週五將是立法院本會期最後一天，但攸關民生、經濟、地方建設與社會福利的「中央政府總預算案」，以及強化國家安全的「國防特別條例草案」，至今仍遭在野黨擱置於程序委員會，遲遲無法付委審查，對國家發展與安全已構成重大隱憂。

賴清德表示，行政院依據憲法第51條規定，早於去年8月29日即將今年度中央政府總預算案送交立法院審議，至今已超過5個月、152天，卻仍未完成付委程序。他說，國防特別條例草案自去年11月27日送案後，昨日再度遭在野黨第10次封殺，卡關已逾63天，無法進入實質審查。

賴清德指出，今年度中央政府總預算涵蓋AI產業發展、經濟動能提升、防災治水等國家關鍵建設經費，也包括因應少子女化、推動長照3.0等民生政策所需資源。他憂心，若預算長期無法審議通過，不僅將衝擊人民生活與地方建設，更可能讓台灣在全球AI浪潮與國際經貿競爭中錯失關鍵發展時機。

在國防面向上，賴清德強調，當前全球民主陣營正積極因應威權主義擴張，持續提升防衛能力與國防預算。他認為，台灣身處印太第一島鏈，不僅肩負守護自身安全的責任，更承擔維繫區域穩定的關鍵角色，面對中國企圖改變台海現狀的威脅日益升高，台灣必須具備足以嚇阻侵略的防衛實力，向國際社會展現守護民主自由的決心。

賴清德指出，政府提出國防特別預算，目的在於推動對美軍事採購與國防自主，強化不對稱作戰能力，確保國軍在第一線具備充足裝備與後勤支援，能無畏無懼地捍衛國家與人民安全。他並引用美國華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上所刻的話語指出，自由不是免費的，唯有持續強化國防實力與經濟韌性，台灣才能在印太區域中站穩腳步。

賴清德最後強調，台灣是民主國家，朝野政黨可以競爭、可以有不同立場，但在攸關國家安全與人民福祉的議題上，必須團結一致，切勿讓政黨利益凌駕於國家整體發展之上。他嚴正呼籲立法院朝野各黨，儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委及審議，讓政府施政得以順利推動，確保台灣持續進步發展、人民安居樂業。

