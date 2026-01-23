即時中心／高睿鴻報導

全球最受矚目的棒球國際賽、2026年世界棒球經典賽將於3月開打，國人都引頸期盼，台灣隊能超越上屆成績，至少闖進複賽。沒想到，現在卻傳出，因為國會藍白兩黨持續卡住總預算，部分體育項目經費、包括國訓中心在內，都可能要斷炊，進而影響選手在賽場上的發揮。對此，民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌，今（23）天受訪時竟喊出「拜託」，他直言，大家都很愛棒球、愛體育，誠懇呼籲立委諸公，以行動來支持、盡速放行預算。

廣告 廣告

國民黨、民眾黨持續封殺今（2026）年度總預算案，不僅已前後8度阻擋、甚至連交付委員會討論都無法。不過，藍白似乎也因此感受到壓力，外界不斷質疑，若兩黨執意擱置預算案，許多攸關民生、社福的財源供應，恐怕都有斷炊危機。為此，在野黨竟突發奇想，以「點菜式」手段，選出總預算當中的38項、共約718億的新興計畫，打算決議先行動支；但其中雖包含部分體育項目，卻無法涵蓋關鍵的國訓中心等經費。

蔡其昌今早為此直言，其實受影響的項目，也不只國訓中心；他只能呼籲，既然朝野不分政黨，大家都宣稱很愛棒球、愛體育，那就應該以具體行動支持，讓體育預算都能盡速通過。他重申說，新興計畫根本無法涵蓋全數重要的體育項目，除了國訓中心以外，籌辦體育賽事、給予選手的培訓計畫，都不見得能被「新興」包攬，而是散落在各個科目及計畫當中。

快新聞／藍白連體育預算都卡！棒球經典賽台灣隊竟也遭波及 蔡其昌超無奈

民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌。（圖／民視新聞）

所以，如果只單處理新興計畫，蔡其昌認為，恐怕也無法真的照顧到選手、更沒法讓運動賽事順利進行。因此他說：「我真的懇切地呼籲、也拜託啦！大家既然都那麼喜歡體育、愛棒球，那是不是可以請立委諸公，各位都能用行動來支持體育、支持棒球？這是我最誠懇的呼籲」。

但如果預算持續被卡，經費短缺到底該怎麼辦？蔡其昌則說，雖然之前曾揚言要去「賣血」，但畢竟是開玩笑的，不管怎麼樣，中華職棒身為經典賽的主訓單位，還是會先想盡辦法籌措財源。他掛保證說，如果國家的體育預算真的出意外、沒辦法按預先計畫及承諾，為國家隊主訓計畫掏錢，那聯盟也會先想辦法自行籌措。

原文出處：快新聞／藍白連體育預算都卡！棒球經典賽台灣隊竟也遭波及 蔡其昌超無奈

更多民視新聞報導

藍白爆介入台南初選！傳賴清德「很清楚」裁示調查 徐國勇親曝經過

分屍女友、臟器沖馬桶！菲籍移工遭判無期 今全案定讞

13：41地牛翻身！宜蘭近海4.2規模極淺層地震 最大震度3級

