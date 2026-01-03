藍白遇到中國就噤聲？竟譴責閣揆「不甩圍台軍演」 卓榮泰怒開嗆

即時中心／黃于庭報導

中國解放軍東部戰區去（2025）年12月30日展開「正義使命-2025」環台軍演，範圍涵蓋台海以及台灣北部、西南、東南、東海空域。對於中國蠻橫行徑，世界民主同盟如美國、歐盟、英國、法國等紛紛譴責。豈料，在國家遭受安全威脅時，國民黨不僅未發聲譴責中共，反倒以人數優勢通過譴責行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮提案。對此，卓榮泰今（3）日遺憾表示，這令他無法接受。

卓榮泰今日出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）啟用典禮」，他指出，全世界最忙碌的海運航線就在台灣周遭，每年往來的船舶超過10萬艘次。因此他強調，為了保障航行安全，「任何國家不要隨便在周遭進行軍事演習，台灣一定要表達強烈的抗議」。語畢，現場響起一陣掌聲。

行政院長卓榮泰。（圖／民視新聞）

對於立法院通過譴責案，卓榮泰表示非常遺憾，「立法院譴責我，我尊重，但是不譴責中國，我無法接受」，中共在台灣周遭軍演，讓我國空域、海域造成很大的困擾，周遭每年有10萬次航行通過，應該確保安全。

此外，卓榮泰補充說道，台灣有東北季風、颱風、離岸風場，台灣周遭的海上航行相當複雜，在彰化、台中一帶，每年也有3萬艘次的航行船舶，如何加強船舶航行的安全，成為國家對世界所有國家船舶航行重要的服務項目之一。

