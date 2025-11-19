藍白達共識 智庫將對接互通討論地方治理

各界矚目國民黨與民眾黨「鄭黃會」19日下午3時登場，民眾黨主席黃國昌今拋出，希望民眾黨智庫可以跟國民黨政策會智庫請益，用行動告訴台灣人民，兩黨智庫進行對接，開始討論地方治理。對此鄭麗文也正面回應，未來就積極的來做這事，在這個智庫的層面上面開始對接。

黃國昌今表示，自己跟鄭麗文可以坐下來，籌備時間不到一周，這就是執行力與行動力，當民進黨繼續用口號跟意識形態誤國時，在野黨早就捲起衣袖、彎下腰，準備好要開始工作。

黃國昌提及，接下來面對地方治理非常多重要的價值跟政策，必須要先把水泥打穩，因此要責成民眾黨智庫跟國民黨政策會智庫請益，用行動告訴台灣人民，兩黨智庫進行對接，開始討論地方治理。

黃國昌指出，相信在此堅實基礎上，能夠面對2026選戰，幫忙台灣人找回民有民治民享的國家，以及幫台灣人找回應把人民利益放第一位的政府。

鄭麗文則當面回應指出，沒有想到與黃國昌會有這麼高度的默契，剛好是心裡面最想講的。希望未來的平台，能夠結合台灣越多人越好，各行各業、各種專業，智庫平台就是要發揮這樣的功能。

鄭麗文也說，重要的政策不只是要專家，還要貼合民意，不能夠閉門造車。鄭麗文也透露，前幾天有與前內政部長李鴻源見面，希望他能夠幫忙組成相關團隊，針對地方政府提出願景藍圖。鄭麗文指出，智庫對接部分，黃國昌出就積極來做。

