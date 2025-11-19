藍白達共識！黃國昌拋「智庫對接」 鄭麗文：你講到我最想講的

「鄭黃會」於今（19日）下午登場，民眾黨主席黃國昌拋出，未來面對地方治理，要討論非常多政策，未來盼責成民眾黨智庫與國民黨政策會智庫對接，跨出第一步。（圖／李智為攝）

在野兩黨主席會面的「鄭黃會」於今（19日）下午登場，民眾黨主席黃國昌拋出，未來面對地方治理，要討論非常多政策，未來盼責成民眾黨智庫與國民黨政策會智庫對接，跨出第一步。對此，國民黨主席鄭麗文也當面表示「你講到我最想講的」，並強調這就是她心目中很重要的想法，接下來就積極執行。

黃國昌今於會上表示，當民進黨的腦袋只有製造對立衝突，在野黨在想的是怎麼團結台灣，一同帶領人民往前走。前民眾黨主席柯文哲經常把「台灣民眾黨會把國家利益放在政黨利益之上」這句話掛在嘴巴上，他從加入民眾黨到現在，一直都是以此價值決定每一步。

黃國昌強調，在每個關鍵時刻，都是用這個原則告訴自己該做什麼，也正是因為如此，才為何要開始討論有關於聯合政府理論跟實踐，因為由民進黨所撕裂的社會需要被修復，由民進黨創造的傷口必須要癒合。

黃國昌指出，現在可以思考，台灣的地方治理到底出了什麼問題，為人民帶來最好的地方治理，絕對是下階段必須共同面對的問題，絕對不只是選舉輸贏。而接下來面對地方治理，要討論非常多重要的價值跟政策，必須要先把下面的水泥打穩，因此未來將責成民眾黨智庫與國民黨政策會智庫對接，跨出第一步，討論地方治理的具體政策。

黃國昌強調，相信在此堅實基礎上，能夠面對2026選戰，幫忙台灣人找回民有、民治、民享的國家，以及幫台灣人找回把人民利益放第一位的政府。鄭麗文對此則立即當面回應「沒想到有這麼高度的默契，你講到我心中最想講的」。

鄭麗文表示，不管是提到的黨外在野大聯盟，到今天在野合作，希望未來平台可以結合各行各業，智庫平台本就要發揮如此功能，納入各種不同專業。像是她現在要讓過去國民黨非常多執政經驗的優秀官員進入智庫，且重要政策不只要有專家討論，不能閉門造車，這是她心目中很重要的想法。

鄭麗文提及，自己選主席時曾說要組影子內閣，原型就是來自內閣制國家，但台灣跟內閣制又不同，不同政策要找到負責的人跟團隊，形成對台灣有利的具體政策，把台灣政治從惡鬥、口水拉回正向的具體政策之爭。

鄭麗文透露，自己這兩天才剛跟前內政部長李鴻源見面，就是商請其組成相關團隊，對於地方政府提到的政策或是建設，提出具體願景跟藍圖。非常感謝黃國昌提出智庫對接的想法，未來就積極執行。尤其她選黨主席的過程中接到很多產業界、中小企業的憂心，執政黨又不務正業，真的非常需要力量幫他們點一盞明燈，看到未來希望。



