藍白遭批浮濫逕付二讀35法案 媒體人爆民進黨清單：一起檢討？

第11屆立法院在藍白合作下，推動諸多重大法案或議案，立法院民進黨團也彙整，本會期藍白「逕付二讀」法案高達35件。對此，資深媒體人樊啓明認為，立法程序可以檢討，並列出民進黨國會多數時期「逕付二讀」的法案，諷刺表示「要一起檢討？」

針對民進黨檢討藍白「逕付二讀」法案，樊啟明昨（22）日在臉書表示，立法程序當然可以檢討，並列入民進黨在國會多數時期「逕付二讀」的法案，直言民進黨完全執政時期用「逕付二讀」的手段看來也不少，要一起檢討？

樊啟明列出民進黨國會多數時期「逕付二讀」的法案包括：「公民投票法」與大選脫鉤、「反滲透法」防範境外敵對勢力干預、「農田水利會組織通則」改官派、「公職人員選舉罷免法」排黑條款、「Covid-19條例」及其追加預算案、「華航正名」與「護照正名」公決案、「開放萊豬進口行政命令」備查改審查、「促轉會相關人事同意權」、「證券交易稅條例修正草案」當沖降稅延長等。

據《自由時報》昨報導，民進黨立委鍾佳濱表示，「逕付二讀」最大用意是要跳過委員會的討論，不讓社會知道，並預言未來會對採取這種方式通過的法案，「採取必要行動」；另外，公督盟執行長張宏林則稱過去民進黨是完全打開國會議事的透明度，批立法院長韓國瑜讓立法院又回到全黑箱，創下史上最高的逕付二讀現象。

