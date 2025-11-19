藍白選舉民調 明年3月前整合

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨高峰對話，正式定調明年地方選舉藍白合作。對於民眾黨先前拋出最晚在明年三月前，藍白能確定民調整合方式，否則「火車時間到就開走了」，鄭麗文說，這是合理時間點，希望之後在不同層面會有對接窗口，進行密切磋商，希望順利，但也要步步踩穩，順利完成各縣市提名作業。

鄭麗文同時宣示立場，兩黨都有黨章、黨紀，違反自己政黨裡頭的規範，該怎麼辦就怎麼辦；非要祭出黨紀的，譬如惡意破壞、願賭不服輸，自己不是最佳的候選人又非要破局參選到底，必要時，就依據各黨家規處理。

廣告 廣告

對於未來如何產生人選，鄭麗文表示，若兩黨都有優秀人選，也有高度意願，勢必要透過機制，產生社會上高度認同的最強人選，相信民調是重要、不可或缺的工具，但至於如何進行，要等到兩黨針對具體提名作業，具體討論才有答案，希望在誠意下，一步步完成提名。

媒體詢問，假設破壞合作的是黨內人士，是否會有相應黨紀處分？她強調，包括誠意及對於大局，大家應有共同的深刻體認；如同她強調的，每個有意爭取的展現自己最大的努力，凸顯自己最大的強項跟優勢，君子之爭，希望自己能夠成為那個最強的人選，一旦那個最強的人選不是自己時，也能夠放下小我，為了大局共同團結、努力，這就是今天需要的心理建設、民主風度。

黃國昌則表示，民眾黨非常想要有地方執政的機會，自己也希望成為新北市長最好的選擇，不過他是一個大局為重的人，如果有更好的人選，當然也會願意支持，「如果男主角不是我，千萬不用擔心我會扯後腿，也不用擔心我會袖手旁觀，我會跳到第一線，用最大的力量輔選」，因為這是大家對新北市民的許諾，也希望能夠帶來最好的地方治理。

在衣服別上ＫＰ章的黃國昌也提到，他跟民眾黨前主席柯文哲的溝通「時時刻刻都在進行」，對方不僅是重要的精神領袖，更是從來沒有離開的工作夥伴，儘管目前面臨民進黨的司法追殺，「等到未來告一段落，絕對有機會在不同場合看到」。

國民黨主席鄭麗文昨天在「鄭黃會」前先於國民黨中常會強調，藍白合作配合明年選舉加速作業，兩黨要從地方到中央都合作，讓高度焦慮的台灣社會安心。

【看原文連結】

更多udn報導

38歲自封「台大學霸」徵女友 不滿質疑舌戰網友

拆拆拆…北捷優化車廂挨轟 網友怒：意圖使人摔倒

在台「綠燈」喊「藍燈」被糾正 大阪女曝原因

胡瓜錄「綜藝大集合」誤觸胸部 籃籃打破沉默發聲了！