藍白邀總統國情報告軍購 遭逕付二讀交黨團協商

因應中國威脅，賴清德總統宣布分8年投入新台幣1.25兆元國防特別預算，欲提升嚇阻戰力，但屢遭藍、白聯手封殺，無法排審。藍、白今天(12日)提案，要求賴總統應赴立院就國安、軍購等議題進行國情報告，並接受立委諮詢，民進黨團則呼籲前提要合憲合法。立法院處理到該案時，把該案逕付二讀、交付協商。

賴清德總統日前宣布將編列新台幣1.25兆元國防特別預算，用於重大對美軍事採購及國防自主，強化不對稱作戰能力，行政院隨即通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，送立法院審議，但屢遭藍、白立委在程序委員會封殺，無法排審。

藍、白立委均主張，賴清德總統應先赴立法院針對國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規劃進行國情報告，並接受立委諮詢，並於12日正式於立法院會提案。

民進黨立委沈伯洋發言表示，在野黨要求賴總統赴立法院國情報告的提案，是充滿政治算計與邏輯謬誤的提案，首先，若對於1.25兆元國防特別預算有意見，何不把該草案付委，並於外交及國防委員會討論錢該怎麼花，另外，2025年憲法法庭已宣判，攸關國會職權修法中，要求總統國情報告完畢後，即時或限期回應立委的提問，屬於違憲。他並強調，總統不是不願意做國情報告，而是要在合法、合規、合憲的狀況之下報告。

立法院會上午處理「邀請總統國情報告」提案時，藍、白提議將該案逕付二讀，立法院長韓國瑜裁示，依照黨團共識，該案逕付二讀，交付國民黨團和民眾黨團共同負責召集協商。