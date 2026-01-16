藍白邀賴清德就1.25兆軍購國情報告 立院決議另定期處理
[Newtalk新聞] 總統賴清德日前提出1.25億國防特別條例預算，在立院程序委員會持續遭到國民黨、民眾黨阻擋付委審查，但藍白分別提案，邀請賴清德就1.25兆國防特別預算相關事項赴立院國情報告。本案經協商後無共識，今（16）日排入立法院會討論事項，經立法院長韓國瑜協商後，另定期處理。
國民黨團提案「邀請賴清德總統就國安事項及天價軍購提出國情報告」，以及民眾黨團所提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案，審議前邀請總統國情報告」。
二案在去年12月16日逕付二讀，1月15日由民眾黨立院黨團負責召集協商。一如預期，朝野毫無交集，最終，會議主席民眾黨立院黨團總召黃國昌宣布，全案最後交付院會處理。
立法院今日召開院會，國民黨、民眾黨通過議程，將二案國情報告列為討論事項第一案，不過，在立法院長韓國瑜邀各黨團討論議程後，經協商共識，另定期處理。
