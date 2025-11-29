藍白邀賴清德赴立院做國情報告 吳思瑤認「好議題」：相信總統會盡一切努力

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德日前拋出，未來8年將投入1.25兆國防特別預算，藍白想邀賴清德親自到立院說明軍購案。對此，民進黨立委吳思瑤28日表示，國情報告是好上加好的議題，相信總統願意盡一切的努力，爭取國會支持，並向社會說明。同時，她也提醒，國情報告不得逾越憲法規定，必須符合憲法所定程序。

針對在野想邀賴清德赴立院做國情報告，吳思瑤說，國防國安是總統憲法職權，也是國家現階段最重要迫切的議題。所以這是國情報告的好題。（資料照）

國防部提出1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，27日在行政院會通過，後續將送立法院審議。不過，國民黨立院黨團副書記長林沛祥提出「邀賴清德總統赴立法院做國情報告」，民眾黨立委張啓楷也表達相同主張，認為賴總統應親自說明軍購細項。

吳思瑤28日晚間透過臉書表示，「這是個好上加好的議題」，國防國安是總統憲法職權，也是國家現階段最重要迫切的議題，所以這是國情報告的好題，相信總統願意盡一切的努力，爭取國會支持，並向社會說明。而朝野和解、理性對話，一直是賴總統秉持的立場，國情報告能夠聚焦在總統推動的國安行動上，是好上加好。

吳思瑤提及，今年6月賴總統邀集在野領袖進行「國安簡報」，就是期待「朝野和解，國安優先」，只可惜當時總統的用心良苦未獲在野黨善意回應，破局了。藍白強推的國會擴權被宣告違憲，因此國情報告不得逾越憲法規定，必須符合憲法所定程序。

吳思瑤說，期待朝野是在「支持強化國防」的基礎之上，開啟朝野理性對話，更向世界傳遞台灣朝野團結守護和平的訊息，而不是以「反對」為前提，以政治攻擊為設定，讓政黨利益凌駕國家利益。

