藍白邀賴清德赴立院國情報告！她讚好上加好

▲藍白邀賴清德赴國會報告，吳思瑤認為，這是好上加好的議題。（圖／記者陳佩君攝，2025.10.01）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前宣布，未來8年投入1.25兆國防特別預算，在野黨擬邀請賴總統赴立法院做國情報告。對此，民進黨立委吳思瑤直言，這是好上加好的議題，但她也要提醒兩點，包含不得逾越憲法規定，必須符合憲法所定程序、期待朝野在「支持強化國防」基礎上，開啟朝野理性對話，而非以「反對」為前提。

賴清德日前宣布投入1.25兆元國防特別預算，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥拋出邀賴總統赴立院做國情報告，民眾黨團則稱，若民進黨不再阻擋，讓民意可以切實監督賴清德，黨團會列為考慮。

「這是個好上加好的議題！」吳思瑤表示，國防國安，是總統憲法職權，也是國家現階段最重要迫切的議題，所以這是國情報告的好題。

吳思瑤提到，強化國防促進國安，相信賴清德願意盡一切的努力，爭取國會支持，並向社會說明，而朝野和解、理性對話，一直是賴清德秉持的立場，國情報告能夠聚焦在總統推動的國安行動上，是好上加好，不要忘了，今年6月賴清德邀集在野領袖進行「國安簡報」，就是期待「朝野和解，國安優先」，只可惜當時的用心良苦未獲在野黨善意回應，破局了。

吳思瑤表示，藍白強推的國會擴權被宣告違憲，因此國情報告不得逾越憲法規定，必須符合憲法所定程序，這是提醒之一；她更期待朝野是在「支持強化國防」的基礎之上，開啟朝野理性對話，更向世界傳遞台灣朝野團結守護和平的訊息，而不是以「反對」為前提，以政治攻擊為設定，讓政黨利益凌駕國家利益，這是提醒之二。

吳思瑤說，賴清德提出1.25兆「國安行動方案」，她第一時間就喊話，立院是第一個戰場，在野要做國家的戰友，而非台灣的敵人，憲政史上第一個總統國情報告是在寫歷史，若能建構「團結國家，國安第一」的共識，就真正是好上加好了。

