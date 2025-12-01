藍白邀賴清德赴立院報告！民進黨團提醒「須無實質質詢」：大法官已明確界定

總統賴清德拋出1.25兆軍購特別預算後，藍白在野黨要求賴清德赴立法院進行國情報告，並主張應可詢答。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（1）日表示，關於總統國情報告的形式，憲法及大法官皆已有明確解釋，立法院可以邀請總統，但不得進行實質質詢，否則將侵害行政院的職權。

鍾佳濱受訪指出，去年《立法院職權行使法》修法後，憲法法庭已對總統國情報告方式做出清楚界定，合憲要件包括：立法院可邀請、總統可出席，但不得進行實質質詢。他強調，根據憲法，立法院僅得對行政院提出質詢，若對總統進行質詢，將違反權力分立原則，並侵犯行政院與立法權。「總統是憲法守護人，一定會依法、合憲進行」。

至於外界關注的「民主假」，鍾佳濱表示，現行《公投法》與《選罷法》均規定投票日為放假日，民進黨團提出的《強化民主投票促進法》旨在降低投票障礙，包括交通協助、投票日前一天放假等措施。鍾佳濱強調，「民主假」只是法案的一部分，內容主要在於防止妨礙投票自主、侵犯投票隱私與散播影響公正資訊等行為。

針對民團連署廢止《憲訴法》與《選罷法》修法公投，外界傳出民進黨可能助攻。鍾佳濱回應，黨團向來肯定公民團體的直接民主行動，民意監督代議制度本是民主常態，「更大的民意我們都支持」。至於是否與民團會商，鍾佳濱表示不清楚相關說法，但民進黨公職與民團平日多有聯繫，強調公民自發行使權利是應當肯定。

