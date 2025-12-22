藍白邀「被彈劾人」賴清德到立院說明 民進黨團批「為違憲問答」：把提案當兒戲

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪。資料照。陳祖傑攝



賴政府不副署、不執行藍白修正的財劃法，藍白將在明（12/23）天在立院程序委員會排案，26日立法院院會提出彈劾日程表草案，將邀總統賴清德以被彈劾人身份至立法院說明。民進黨團幹事長鍾佳濱今（12/22）說，國民黨把提案當兒戲，目的只是為了違憲問答，呼籲在野黨不要濫用憲法的職權來滿足違憲的目的，總統一定要合憲、一定要依法。

鍾佳濱指出，國民黨已經放話，星期二的程序委員會，要去排審對於賴清德總統提出的總統彈劾案，在歷史上民進黨總統、國會朝小野大的時候，在2006年國民黨分別在6月、9月跟11月，三度對於當時的陳水扁總統提出了罷免案，當時依據的是《立法院職權行使法》第44條之1、第7章之1，可想而知，三次的罷免都沒有通過。

鍾佳濱說，同樣的門檻，彈劾案要成案也要三分之二的立法委員，但是國民黨一樣揚言要在星期二的程序委員會將彈劾案排入議程，要在星期五進行處理，不禁要問，「2006年三次罷免不成，2025年你要來彈劾所為何來？」很清楚的，就跟之前在上個月，國民黨口口聲聲說邀請賴總統來立法院依《立法院職權行使法》進行國情報告，很不幸的，他們要總統進行的國情報告內容，分別在《立法院職權行使法》16條之1到16條之4，都已經遭到大法官宣告為違憲了，因此賴總統表示願意到立法院來進行國情報告，但是必須合憲、依法。

鍾佳濱指出，《立法院職權行使法》相關的即問即答、一問一答的設計，已經遭憲法法庭宣告為違憲。所以如果要合憲依法，就是依合憲的《立法院職權行使法》，那目前《立法院職權行使法》對於提出總統彈劾案之後，目前立法院的處理方式就規範在43條跟44條。但是很清楚的看到，國民黨的意圖並不是要去彈劾，「而是要假彈劾之名，行問答之實。」他們就是要把國情報告未能如願的即問即答、一問一答，拿來用彈劾案提出。所以他們說「罷免彈劾攏是假，違憲問答我最大」誰最大？就是程序委員會的主席召委翁曉玲最大。

鍾佳濱說，未來如果說彈劾案排入議程要進行處理，民進黨團就要問，國民黨在2006年罷了三次罷不成，今年捲土重來所為何來？難不成只是為了要如願將在違憲國情報告的詢答，拿到彈劾權來進行問答，國人都在看。

他認為，一個對於國家重大的政治案件，不管是罷免的提出還是彈劾的提出，都是茲事體大。對總統的罷免成案後、三分之二成案後，要交付全國人民進行投票，全國人民進行投票，2006年國民黨幹了三次。彈劾案在三分之二的立委通過成案後，也要送交憲法法庭來進行，因此不管是罷免還是彈劾，「國民黨目前都把提案當兒戲，目的只是為了違憲問答。」

至於彈劾案部分，總統要到立法院嗎？鍾佳濱說明，總統過去在面對在野黨提出邀請到立法院做國情報告的時候態度很明確，要合憲、要依法，總統作為憲法的守護者，作為憲政機關的所言所行，都必須在合憲跟依法的情況下來作為，這一點是毫無疑問的。

鍾佳濱說，倒是在野黨的用心已經很清楚了，回顧歷史2006三次的罷免，把憲法機制當兒戲，因此在他們看來，未來總統一定會合憲依法來履行他的職務，也呼籲立法院的多數在野的藍白聯盟，不要濫用憲法的職權來滿足違憲的目的，總統一定要合憲、一定要依法。

