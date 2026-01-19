藍白還合嗎？藍議員批柯文哲白目不是1、2天 他嘆：讓藍營支持者倒彈，何必！

藍議員楊植斗批柯文哲白目不是1、2天。（鏡報林煒凱）

國民黨、民眾黨欲在2026大選「藍白合」，沒想到民眾黨主席柯文哲卻在昨（18）日稱，台北市長蔣萬安營養午餐免費就是民粹政治、騙選票。國民黨議員楊植斗今天嘆，「讓藍營支持者倒彈，何必」？

蔣萬安日前推國中小營養午餐免費，許多縣市紛紛跟進，柯文哲昨天出席北市黨部2026松信夥伴見面會時卻說，這項政策基本上就是民粹政治，因為沒有排富，違反社會福利偏向弱勢，且實務上幾乎全台營養午餐免費，會導致品質變差。他還直言，「聽一聽，我也知道你在騙選票，但好啦！可以接受。」

楊植斗今天發文說，柯文哲的「白目」不是1、2天的事了，民眾黨的支持者認為他心直口快，自己也可以理解，「但默契和信用，需要長期的合作來維持」。

楊植斗認為，藍白雙方縱使在免費營養午餐等民生政策上有意見的分歧，也沒必要對蔣萬安酸言酸語，讓藍營支持者倒彈，何必？「盼柯文哲前主席，當個更有智慧的領導人，不要成為2028藍白破局的推手」。

