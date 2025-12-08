藍白還能合作？民眾黨確定派「他」選嘉義市長 預計「這時」徵召
即時中心／黃于庭報導
朝野各黨派積極布局2026九合一大選，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌先前於新莊凱悅嘉軒酒店會晤，討論選戰「藍白合」規劃。對此，黃國昌今（8）日證實，民眾黨將徵召白委張啓楷參選嘉義市長，並宣稱將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論。
針對嘉義市長部分，黃國昌表示，民眾黨有自己的節奏往前走，要跟國民黨進行任何協調之前，黨內程序必須要完備，就像之前徵召陳琬惠，代表她是經過民眾黨認證，推出最強候選人去參選宜蘭縣長。
接著，黃國昌宣稱，會保持最大的誠意與善意，日前與國民黨主席鄭麗文會面時，公開講的每句話都算話，只是上次陳琬惠出場後，已經講得很清楚，「可是有些民進黨立委、綠媒極力見縫插針，裝作聽不懂，說藍白合作破局，說民眾黨打臉跟國民黨合作、出現裂痕，各式各樣的見縫插針、挑撥離間」。
民眾黨主席黃國昌。（圖／擷取自「民眾之聲」YouTube）
黃國昌又稱，這次張啓楷也是如此，黨內會在適當的時候完成徵召，程序完成後一樣秉持最大誠意跟善意，看國民黨在嘉義市有沒有要推人，如果沒有要推就水到渠成，由張啓楷代表在野黨競逐嘉義市長；若國民黨要推人，那再進一步討論下個階段，怎麼樣用最好的方式選出最強的團隊，「對台灣民眾黨而言，張啓楷就是最好的選擇，張啓楷就是最強的團隊」。
民眾黨立委張啓楷。（圖／擷取自「民眾之聲」YouTube）對此，張啓楷回應稱，民眾黨徵召作業按部就班、高潮迭起，這段時間很多嘉義鄉親在催促，他也非常想回去服務。此外，他透露「3個原則」，第1，張啓楷會義無反顧往前衝；第2，在時間上面會盡快，「原則上應該會在12月底之前」；第3，民眾黨提名之後，是嘉義市藍白整合的重要1步，「它不是破局，而是往前1步」，如果國民黨後來沒人參選，那就由他一起為嘉義鄉親努力。
張啓楷說，國民黨檯面上有2位市議員、1位醫師表態參選，如果後來決定參選，就兄弟登山、各自努力，然後雙方坐下來，協調出2邊都可以接受的機制，像是社調、民調、協調，「最重要的就是一定要推出最強，而且能夠勝選的人，這樣才能服務嘉義鄉親」。
原文出處：快新聞／藍白還能合作？民眾黨確定派「他」選嘉義市長 預計「這時」徵召
