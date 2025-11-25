藍白部分人士配合中共批評高市早苗「台灣有事」凌濤看不下去開噴

日本首相高市早苗。 圖：翻攝自高市早苗Ｘ

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗本月初提出「台灣有事」言論讓中國崩潰跳腳，北京祭出一連串報復措施，連日來不斷放出恐嚇威脅言論。沒想到日本挺台惹惱中共，台灣內部包括國民黨在內竟有不少人跟著中共一起罵高市早苗，指責她的發言「危險」，讓外界看傻眼。如今國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直呼看不懂為何要罵關心台灣安全的日本，掀起網路熱議。

最近藍白有不少人在罵日本「多管閒事」，前總統馬英九直指高市早苗「躁進言行」，並指稱兩岸問題不能假手外國介入；前國民黨主席洪秀柱24日發文痛批，高市早苗不負責任的冒進言行，把台灣推向危險邊緣，甚至像網紅「館長」陳之漢還學中共扮演起戰狼，嗆高市早苗早晚會被中國「滅掉」。

凌濤24日晚間上政論節目《新聞面對面》提到此事表明自己無法認同這種現象，他說：「你一天到晚去罵日本幹嗎？有一些先進一天到晚罵日本，我是不能接受。高市早苗在眾議院表示台灣跟菲律賓海域如果被封鎖，（日本）恐有存亡危機，有可能啟動集體自衛權，這件事代表他們對台灣安全是關心的，中國一定跳腳嘛！」

凌濤指出，高市早苗做出這些表態在日本也許有壓力，有些人可能忌憚中國，呼籲收斂一點，希望她退一點，可是「中華民國有什麼好退的？中華民國台灣就是支持所有友台的論述！現在黨內外所有批評日本友台的角色，我是看不懂啦！」主持人謝震武則問「你說這些你會不會被黨紀處分？」其他來賓笑稱「覺得會」但都表示「從來沒有這麼贊同過凌濤的想法」。

凌濤日前也在《POP大國民》廣播節目提到，他對國民黨人士接連開轟高市早苗感到不以為然，現在這個敏感時機，狂罵日本、罵高市早苗「是瘋了嗎？」他強調：「包括國民黨在內，我都覺得現在不能採取譴責的角度，也不是謾罵的角度，你應該要接球啊！應該告訴大家怎麼深化台日關係，而不是聚焦在雙方動盪會加劇。」

凌濤認為，這些責罵高市早苗的言論不應是國民黨或台灣社會該說的話。不論是已故日本前首相安倍晉三，還是現任的高市早苗都長期且堅定地支持台灣。台日的友誼不能經營了這麼久「然後你們現在狂罵一、兩週，那請問台日友誼要中斷嗎？這應該不是台灣民眾想看到的。」

