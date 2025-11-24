藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆

政治中心／綜合報導

日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。

藍白有不少人罵日本「多管閒事」，引起熱議。洪秀柱24日發文表示，當前的台灣，面臨兩股危險的力量，痛批高市早苗不負責任的冒進言行，把台灣推向危險邊緣；還稱賴政府的無能與失策，既不能冷靜應對，也無力維持穩定，只剩下空洞的意識形態。

廣告 廣告

不過高市早苗支持度仍居高不下。凌濤24日晚間在節目中提到，直言無法認同此現象，「一天到晚去罵日本幹麻？一些先進一天到晚罵日本，我是不能接受。」

凌濤說，高市早苗在眾議院提及台灣與菲律賓海域，如果被封鎖，日本可能有存亡危機、可能啟動集體自衛權，「這件事代表他們對台灣安全是關心的，中國大陸一定跳腳嘛！」

凌濤表示，高市早苗這番言論表態，日本國內或許有壓力，並呼籲收斂一點，「可是中華民國有什麼好退的？中華民國台灣就是支持所有友台的論述！現在黨內外所有批評日本友台的角色，我是看不懂啦！」

主持人謝震武聽完直呼：「你說這些你會不會被黨紀處分？」其他來賓紛紛說「覺得會」，並認同凌濤「從來沒有這麼贊同過凌濤的想法」。

更多三立新聞網報導

高市早苗挺台內閣支持度衝破72% 他曝日本人唯獨不滿「一件事」

川習通話談什麼？川普全說了讚「非常好」 證實4月訪問北京

中日鬧僵！高市早苗支持度仍居高不下 謝金河曝她獲年輕人愛戴關鍵

熱門股／記憶體遭錯殺？ 7檔分析曝

