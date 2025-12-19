藍白醞釀彈劾賴清德 府發言人：合乎憲政體制都尊重

針對藍白醞釀彈劾總統，總統府發言人郭雅慧說，在野黨動作證明立院仍有手段制衡，並無行政濫權，只要合乎憲政體制，都會給予尊重。（王惠慧攝）

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》，引爆朝野反彈，藍白甚至揚言彈劾總統。賴清德總統19日出席「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」。針對藍白醞釀彈劾總統，總統府發言人郭雅慧說，在野黨動作證明立院仍有手段制衡，並無行政濫權，只要合乎憲政體制，都會給予尊重。

賴清德總統今（19日）赴新竹出席台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會，但並未受訪。針對在野黨醞釀彈劾，郭雅慧則回應，在野黨所採取的這兩項大動作，恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，這沒有所謂行政濫權這件事。

郭雅慧說，任何只要合乎憲政體制，都會給予尊重，更何況行政院卓院長在不予副署時，有向國人和媒體朋友清楚說明，他是依照憲法37條賦予的權力不進行副署。面對的問題，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，他是基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。

最後，郭雅慧也公開呼籲，希望在野黨注意，依照憲法明文規定，總預算必須是在12月31號之前完成審查，今天已經19號，呼籲在野黨立委要注意總預算至今仍然躺在立法院當中4個多月，希望能夠在年底31號之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

