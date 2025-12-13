藍白開倒車停止年改 康家瑋痛批：掏空台灣

針對立法院藍白陣營昨(12)日聯手三讀通過停止公教年金改革法案，民進黨台北市中正萬華區市議員參選人康家瑋痛批，這不只是債留子孫，更是「惡意掏空台灣」，此舉間接讓每位國民背負近3萬元的債務，世代正義蕩然無存。

康家瑋指出，國民黨與民眾黨這次的修法簡直是「吃相難看」。不只無視民調顯示過半民眾反對停止年改，更在最後關頭搬出黑箱的「再修正動議」，民眾黨甚至配合放水，讓年金改革成果一夕化為灰燼。

「這就像當年馬英九前總統自己說過的，年金制度若不改，就像火車加速駛向懸崖。」康家瑋痛批，今天藍白聯手的惡行，就是把已經煞車的火車，再次猛踩油門推向懸崖，讓年金提早破產，葬送台灣下一代的未來。

廣告 廣告

康家瑋指出，國民黨與民眾黨這次的修法簡直是「吃相難看」。圖：翻攝自康家瑋臉書

康家瑋強調，根據估算這會讓政府多支出超過6000多億元。這筆天文數字的錢從哪裡來？康家瑋痛批，藍白政客的作為，就是把年輕人的血汗錢，拿去填補他們為了固樁所製造的無底洞，「這是赤裸裸的世代剝削」

康家瑋強調，當年的年金改革歷經巨大的社會衝突，民進黨為了國家財政永續，願意承擔政治代價。反觀現在的國民黨與民眾黨，根本沒有提出永續方案，「台灣人會記住這一天，記住是誰在掏空台灣。」

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

黃捷跨區挺郭凡 支持名字兩個字的就對了

賴清德邀3院下週一茶敘 卓榮泰與會、韓國瑜突喊不克出席