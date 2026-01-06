藍白開國安後門？《離島建設條例》最快本週三讀 民進黨開嗆了

即時中心／潘柏廷報導

國民黨立委陳玉珍等力推的《離島建設條例》修正草案，儘管外界質疑法案一旦通過，恐會幫中國洗產地，但藍白立委去年（2025）12月2日，仍在立法院挾優勢人數逕付二讀；如今法案最快將於本週強行通關，而現在總預算卻仍未排入審查。對此，民進黨發言人韓瑩今（6）日指出，藍白無視社會質疑與國安風險，執意為中國開後門，一旦放行，恐讓離島淪為洗產地破口，重創台灣製造的國際信譽。

韓瑩表示，該法案排除中央審查，讓地方政府可直接與中國對接。中國產品只要透過離島加工、轉運，就有機會取得台灣產地身分，創造洗產地灰色空間，成為規避國際關稅與監管的漏洞。

快新聞／陳玉珍強推！《離島建設條例》最快本週三讀 民進黨：恐淪洗產地破口

國民黨立委陳玉珍。（圖／民視新聞資料照）

因此，韓瑩指出，此舉正發生在中美關稅戰仍持續之際，若台灣被認定協助中國洗產地，恐引發美方提高關稅或加強限制，首當其衝受害的就是台灣的本土產業。

最後韓瑩強調，藍白放著總預算與《國防特別條例》久拖不審，卻急推爭議法案，已嚴重背離民意。呼籲在野立委立即懸崖勒馬，不要讓台灣產業付出無法承受的代價。

