藍白闖關修正《不當黨產條例》復活救國團 葛永光：制度回歸正軌的重要一步

立法院30日院會三讀通過攸關救國團的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」，國民黨立委游顥（左上）發言時引發民進黨不滿並走向發言台理論，藍白兩黨立委也上前維護游的安全。（姚志平攝）

針對立法院於今（30）日三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修法，救國團主任葛永光感謝國民黨與民眾黨黨團在修法過程中，秉持法治精神與公共利益立場，展現理性討論與務實態度，為制度回歸正軌邁出重要一步。

葛永光表示，這次修法不僅攸關救國團多年來被錯置的組織定位，更直接影響數千名同仁及長期無私奉獻的志工夥伴。

葛永光指出，救國團在法律與歷史事實上，皆非政黨附隨組織，而是一個依法成立、長期在國家體制下推動青年培育與社會服務的公益團體。

葛永光說，救國團早期受政府委託，配合國家政策推動各項青年教育與社會服務工作，歷來培育無數包括不同黨派人士優秀人才。轉型為民間團體後，救國團在人事、財務及業務運作上均獨立自主，所有場地依法承租，相關資產亦依法律取得，部分爭議事項亦透過司法程序處理，符合法治國家應有的制度運作方式，實不應以意識形態簡化歷史或逕以行政手段強行處分。

葛永光提到，過去多年來，相關單位在掌握行政權與媒體資源的情況下，對救國團進行諸多扭曲與污衊，對組織形象及同仁、志工身心造成極大傷害。即便救國團一再澄清說明，仍長期蒙受不白之冤。此次修法是制度層面的重要修正，不僅為救國團還以公道，更展現台灣法治社會尊重歷史事實、正當法律程序與比例原則的核心價值。

