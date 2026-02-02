藍白闖關多項爭議法案 賴清德受訪呼籲全國民眾「評評理」

總統賴清德。（資料照片／張哲偉攝）





立法院第11屆第5會期今（2日）正式展開，總統賴清德今出席活動也針對上會期通過的爭議法案發表看法。他批評，中央政府總預算與國防特別條例在立法院持續遭封殺，對國家安全與民生影響重大，但國民黨與民眾黨掌握多數席次，卻未對相關預算進行審查，反而全力推動顏寬恒條款、中天條款，以及國民黨再度擁有黨產。他呼籲全國民眾「評評理」，並請託立法院長韓國瑜能夠發揮功能，讓中央政府總預算能夠盡速完成審議、國防特別預算也能夠盡速通過。

賴清德今出席活動時，被媒體問到總預算和國防特別條例持續遭封殺，新會期是否可能尋求政黨合作、再向在野遞橄欖枝？賴清德回應，「在立院當家的國眾兩黨，對福國利民的中央政府總預算，卻沒有任何的審查，同時也無視於中國的威脅，對於國防特別條例也同樣在阻撓，可是卻用盡全力、因人設事，強行表決通過顏寬恒條款、中天條款、也通過國民黨再度擁有黨產，這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理。」





同時針對藍白強推爭議法案，包括衛廣、不當黨產條例等爭議法案，府院是否將「不副署」列選項？賴清德回應，「行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲、合法的方式來面對，目前他們正在積極跟專家學者討論當中。」





被問及立法院長韓國瑜的角色和職責，是否有被好好發揮？賴清德回應：「對於立法院院長，我身為總統沒有批評，那只有請託了，我要請託韓國瑜院長，也能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全，或者是經濟發展人民的福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算能夠盡速完成審議，讓國防特別預算也能夠盡速通過。這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責。」（責任編輯：卓琦）