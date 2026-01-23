藍白院會擬闖關新興預算718億！張惇涵：若依法有效力就會執行

記者詹宜庭／台北報導

115年度中央政府總預算上周在立法院會6度卡關，未能付委審查，藍白針對38項新興計畫共718億先行動支，預計今（23日）立法院會處理相關公決案。不過，由於該提案僅為決議案，而非三讀通過法律案或預算案，外界也好奇政院是否執行？對此，行政院祕書長張惇涵受訪表示，若是看預算法第54條，同意並不是指預算三讀程序，行政院立場很簡單，只要依法律有效力預算，行政院會執行，會就人民利益、國家福祉等考量合適處理。

115年度中央政府總預算卡關，由於有不少攸關民生的預算案無法動支，藍白列出38項新興計畫共718億將先行動支，預計於今日立法院會處理相關公決案。張惇涵率領7位中選會被提名人拜會立法院朝野黨團，他受訪時表示，首先，依照《憲法》第58條，行政院負責任的在法定期間之內，提出了中央政府總預算案，那立法院應該要依照《憲法》第63條做議決。

再者，張惇涵指出，大家都知道，每年下半年的會期都是預算會期，這個作業已經擺在立法院148天了，考題有100題，結果只答了2題，「如果你是學生，你會只交2題的考卷，還是你交整份的考卷？所以我們的目標就是希望整個中央政府總預算是一體的、環環相扣的，不應該被這樣切割式或破裂式的審查。」

張惇涵強調，若看《預算法》第54條，所謂同意並不是指預算三讀的程序，行政院的立場很簡單，只要依法律有效力預算，行政院會執行，但這次在野的處理方式是中華民國憲政史上從未發生過的，那行政院也會就國家的利益、人民的福祉、建設的考量來合適的處理。

