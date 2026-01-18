「藍白面臨三殺！」 苦苓：年底大選會被「教訓」





針對藍白陣營近期在立法院接連杯葛國防軍購、年度總預算。作家苦苓在臉書直言，藍白正親手為自己鋪設「政治三殺」之路。他認為，相關作為不僅引發國內民意反彈，也恐衝擊台美關係與國家整體發展，若在野黨持續強硬對抗，最終在年底大選會被「教訓」

苦苓以「藍白即將面臨三殺！」為題發文表示，藍白在立法院呼風喚雨、為所欲為的時代即將結束，因為有三大法案可能讓他們完蛋：

一、2 5兆國防軍購預算：你要凍也可以、刪也可以，結果藍白竟然硬是擋了7次不送審，這不是擺明著要讓國軍「自廢武功」嗎？不但台灣人不高興，會用選票制裁你；美國人更會不高興，2028如果藍白想拿回政權，最最好不要那麼「白目」！

二、2026年全國總預算：你要凍也可以、刪也可以，結果說不審就是不審，民意反彈之後，又說要挑一些來審。那其他的預算怎麼辦？到時候還不是用一樣就要審一樣？這樣嘰嘰歪歪還說是民生第一，把人民當白痴，年底大選就會被「教訓」！

三、台美貿易協定：對等關稅15 %沒有比日韓高，半導體還有最惠國待遇，投資2500億也是由民間企業自主（不像日本投資由美國主導，還要拿走90 %利潤），這麼優的條件，連股市都聞風大漲，藍白你最好有種在立法院反對，包你「全滅」！

苦苓表示，為什麼綠營始終那麼強硬、寸土不讓？因為他們清楚知道：這是藍白自取滅亡的「最好」時機。鄭麗文和黃國昌這兩個被利益和仇恨沖昏頭的，會不會成為在野兩黨的聯合「關燈人」？讓我們繼續看下去。

