藍白領袖將聚首！ 黃國昌：全程公開 藍營：細節適時公布

新北市 / 綜合報導

2026選戰各方陣營積極布局，藍白是否整合也備受關注。民眾黨主席黃國昌今(16)日證實，下週將與國民黨主席鄭麗文會面，而且將全程公開。不過就有民眾黨內人士指出，國民黨地方勢力龐大，恐怕與民眾黨合作意願低，而目前民眾黨也已經設下防線，新北方面，如果到明年三月未能整合，黃國昌將選到底。

民眾黨主席黃國昌站C位，基隆市長謝國樑副市長邱佩琳，兩人一左一右站旁邊，民眾黨16日上午基隆舉辦論壇，分享治理經驗，基隆市長與副市長國眾聯盟，可謂藍白合示範區，而這股默契是否可延續至2026地方大選。

廣告 廣告

基隆市長謝國樑VS.記者說：「(市議員的選舉有機會跟民眾黨來合作嗎)，如果有機會的話，當然希望能夠好好合作。」日前戰鬥藍領袖趙少康，才搶先一步合體黃國昌吃便當，如今隨著2026大選逼近，外界關注未來藍白合走向，黃國昌16日受訪也證實，兩黨領袖將聚首，民眾黨主席黃國昌說：「我們下個禮拜(指本週)，就會正式舉行，那基本上面，方式會全程公開。」

國民黨中央發言人江怡臻說：「至於時間地點我們也會在，適當的時候向大家公開。」藍白合作外界尤其關注新北動向，隨著藍營內部登高者眾，民眾黨這頭黃國昌也已表態參選，設下時間表如果3月前沒能夠整合，黃國昌將會選到底，對此白營黨內人士就判斷，藍營地方勢力龐大恐與民眾黨合作意願低，但這也意味新北泛藍票源分裂，小雞們選情是否連帶受到衝擊。

新北市議員(國)林國春說：「重點是母雞是誰，可能會影響到民眾黨的票比較多，擔任新北市參選的母雞的話，但是不會影響到國民黨這些基本盤啦。」新北市議員(眾)陳世軒說：「2022年我在參選市議員的時候，民眾黨在新北市是沒有母雞的，無論藍白如何發展，我認為扎實的服務，才是身為市議員的根本，以及影響選情的關鍵。」藍白合即將進入實質磋商，2026選戰雛形慢慢浮現。

原始連結







更多華視新聞報導

趙少康曝民眾黨內部民調 新北市長「藍白合」李四川或黃國昌都能贏

趙少康、黃國昌開便當會 盼「藍白須更緊密合作」：很多枝節都可放下

2028恐「柯盧配」？ 董智森：藍憂新主席「太偏民眾黨」

