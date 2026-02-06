藍白頻擋國防特別預算但美已供3項軍售發價書草案 國防部：將爭取展延簽署效期

陸軍進行標槍飛彈實作訓練。（圖／資料照片，圖源：翻攝自中華民國陸軍Facebook）





中國國民黨與台灣民眾黨攜手，在立法院10度擋下行政院版1.25兆元國防特別預算，但放行白營版國防特別預算條例排入委員會審查。對於藍白相關作為，不僅已引起多位美國參議員批判，美國國務院日前更公開支持政院版1.25兆元軍購預算。國防部今（6）日表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

國防部表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。

國防部強調，美政府同意供售之武器裝備與彈藥，有助提升國軍整體防衛戰力，以應對當前險峻敵情威脅。目前，特別條例草案已送交立法院，惟尚未付委審議。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

國防部說明，特別條例所列軍購案項，均已與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素。建請立法院盡速完成審查，俾利國軍建軍備戰、嚇阻侵略，以維國家安全。

