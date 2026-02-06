藍白頻擋國防預算 前藍委許毓仁曝美國視角「非正常國會監督」

即時中心／劉朝陽報導

國防特別預算條例草案至今仍卡關立法院、遲未付委審查，不僅引發國內爭議，也已引起美方高度關注。前國民黨立委、現任美國保守派智庫哈德遜研究所研究員的許毓仁指出，若在野黨一方面杯葛國防軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這已不再是正常的國會監督，而是對台美整體戰略合作的質疑，恐嚴重傷害台灣的國際可信度。





針對國防預算議題，民眾黨主席黃國昌日前批評美國在台協會（AIT）處長谷立言，指其立場與華府存在落差、過度介入台灣內政。對此，中央社報導，美國國務院一名發言人回應表示，國務院與AIT已多次公開說明，也已明確向台灣表達，美方「歡迎台灣宣布高達1.25兆元新台幣（約400億美元）的國防特別採購預算」，態度清楚一致。

許毓仁指出，藍白陣營已在立法院程序委員會至少十度封殺國防特別條例草案，相關作為在華府引發質疑，甚至成為美方私下詢問的焦點。他透露，近期美國政壇罕見出現高度一致的警訊，已有三名重量級參議員公開對台灣立法院阻擋軍購表達關切，其中包括共和黨參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）及資深參議員蘇利文（Dan Sullivan），而這些人向來是最堅定、最長期的挺台派，其發言特別值得台灣警惕。

許毓仁分析，在華府的現實判斷中，軍購、台美貿易以及關稅協定，早已是高度連動的政治議題，而非彼此獨立的技術問題；且這些政策同時也是美國前總統川普高度重視、反覆強調的施政核心。一旦美方認定，台灣內部連最基本的自我防衛共識都不存在，沒有人能保證，美國不會採取最直接、也最強硬的方式回應。

他直言，若川普對此失去耐心，在社群媒體上公開點名台灣國會反對軍售，進而讓台美關稅一夕之間大幅提高至40%，並非天方夜譚，而是已有南韓前例可循。「一旦發生，受傷的不是單一政黨，而是整個台灣的產業、企業、勞工與一般民眾。」

許毓仁強調，政治後果終究將由台灣社會承擔，選民只會記得，究竟是哪一個政黨被國際社會視為「製造風險的一方」。在當前國際局勢下，台灣已重新站上大國政治的核心舞台，能否展現堅定的自我防衛意志與戰略一致性，正被國際社會全面放大檢視。

