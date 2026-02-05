藍白頻杯葛軍購特別預算！前藍委示警：傷害台灣可信度「關稅恐大幅提高」

年度國防預算、軍購特別條例均因在野杯葛尚未付委，國民黨前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁表示，在華府眼中，這將傷害台灣整體可信度。（圖／翻攝自許毓仁臉書）

年度國防預算、軍購特別條例均因在野杯葛尚未付委，近日美國跨黨派參議員發文表示關切。國民黨前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁示警表示，在華府眼中，這將傷害台灣整體可信度，等到美國總統川普失去耐心，一夕之間關稅被大幅提高到40％並非不可能。

許毓仁在臉書發文表示，近日華府罕見地出現高度一致的訊號，3位重量級參議員公開就台灣立法院阻擋軍購表達關切，其中更包括共和黨參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）以及資深參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan），這些人一向是最堅定、最長期的挺台派。

廣告 廣告

「他們的發言特別值得警惕。」許毓仁說，在華府的現實判斷中，軍購與台美貿易與關稅協定是高度連動的政治事實，而非彼此獨立的技術議題。如果反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定；在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，而是對整體戰略合作的質疑，傷害台灣整體的可信度。

許毓仁表示，更現實的是軍購、台美貿易關稅協定都是川普高度重視並反覆定錨的施政重點，一旦美方認定台灣內部連最基本的自我防衛共識都不存在，沒有人能保證美方不會選擇最直接的方式回應。

許毓仁進一步說明，等到川普對此事失去耐心，在社群媒體上發言，台灣國會反對軍售、台美貿易協定，一夕之間關稅被大幅提高到40％並非不可能，南韓已有前例的。一旦如此，受傷的不只是某個政黨，而是整個台灣的產業、企業、勞工與一般民眾。

許毓仁強調，政治後果將由台灣直接承擔，選民不會細分責任歸屬，只會記得哪一個政黨被視為「製造風險的一方」，這對台灣只有壞處、沒有好處。時間並不站在台灣這一邊。今日中國國家主席習近平與川普通話，台灣問題 被列為重中之重；隨著4月川習會即將登場，台灣已重新回到大國政治的核心議題，「台灣能否展現自我防衛與戰略一致性的決心，正在被放大檢視」。



回到原文

更多鏡報報導

黃國昌批谷立言「介入台灣內政」 AIT：已多次說明歡迎1.25兆軍購預算

張惇涵批民眾黨版軍購條例「缺乏戰略構想」 黃國昌反嗆：令人啼笑皆非

白版軍購拿掉「非紅產業鏈」 張惇涵憂缺乏戰略構想恐窒礙難行

去日本UNIQLO小心！衣服口袋藏「這東西」 結帳秒變冤大頭幫小偷買單