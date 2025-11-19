藍白高層今登場 鄭麗文：因應大選合作須加速推進

國民黨主席鄭麗文表示，配合2026地方縣市選戰，藍白合作必須要邁進。（圖／方萬民攝）

藍白雙方黨高層今（19）日下午將舉行會談，這也是國民黨主席鄭麗文上任後，首次與民眾黨主席黃國昌於正式場合同台。由於會談下午3點登場，鄭麗文提前召開國民黨中常會，強調因應明年地方縣市選戰，國民黨必須加快在野合作的腳步，藍白合作勢必要邁進。

鄭麗文表示，她高度重視在野合作進程，先前因罷免案與黨主席改選而延宕，如今將因應明年大選加快腳步。她強調，國民黨目標是在選戰中取得最多席次、最多得票，因此藍白合作必須推進，國民黨在過程中釋出最大善意，同時也感受到民眾黨有相同期待。過去在立法院，兩黨多次共同面對議事攻防、並肩應對，她認為這樣的合作需求在即將到來的大選中同樣需要。

鄭麗文指出，此次會談不僅延續國會合作，也希望擴大到地方與中央層級，找出最符合民意、能落實民主憲政與地方自治的合作模式。她強調，兩黨將以誠意與善意回應社會期待，盼讓高度焦慮的台灣社會安心，成為守護民主、維持區域穩定的重要力量。

