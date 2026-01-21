（圖／本報系資料照）

柯文哲批評台北市的免費營養午餐政策是騙票之舉，引發國民黨民代反唇相譏，不免喚起藍白支持者的創傷印象：難道藍白合破局又要舊事重演？

柯文哲這陣子在網路開講，到處助選，恢復直白的政治身段，似已從羈押陰影走了出來，但他或許沒想過，支持者卻可能被推進陰影裡。大家一聽到「免費營養午餐是騙票」，馬上聯想柯市長當年也說「重陽敬老金是騙票」，還有種種藍白之間的齟齬，日積月累磨損了默契與信任，於是到了2024要形成正副總統組合當然難上加難。

距離下次大選只剩2年，如果藍白還為了地方民生政策而鬥嘴，要怎麼面對共推人選過程裡種種磨合的考驗？

免費營養午餐與重陽敬老金在施行的縣市政府看起來，是基本生活需求的保障。對大部分民眾來說錢不多，可有可無，但對貧窮線以下的家庭來說卻是及時雨。然而，柯文哲認為錢應該花在刀口上，透過建設提升老年與兒少福利，而不是全面撒錢。兩種做法孰優孰劣，牽涉觀點與取向，大可相互討論與折衝，而不是在媒體上針鋒相對。

柯文哲認為大罷免32：0的成績是因為民眾要救他，而非國民黨實力如此，其實只講對了一部分。確實大罷免投票前，約4到5成民眾認為柯文哲深陷冤獄，或許有人想投反對票為柯文哲討公道，但2024立委選舉的基本盤並未大幅變動，才是最重要原因。此外，台南風災與賴清德的「團結十講」，及國民黨用動畫成功為其冠上「萊爾校長」封號，也是助力。

柯文哲會有上述嗆聲有幾個脈絡。柯文哲基本上還是相信自己優於藍綠，想走出自己的路。對他8年台北市長的施政哲學，比如財政紀律，還是深具自信。最重要的，國民黨部分人士在京華城案不只沒有聲援，甚至踩他一腳，似乎耿耿於懷。這些心結若不能化解，恐怕未來藍白仍會吵架，2028要合就更困難了。

化解藍白心結與衝突之道，第一步是雙方必須建立政策討論平台，定期且周延針對台灣重要議題集思廣益，整合意見，並提出最佳解方。第二步是國民黨民代不必因為柯文哲的直白就馬上回嘴，彼此越罵越起勁。有人政治風格屬於嚴謹型，先收再放，比如蔣萬安，但柯文哲屬於揮灑型，先放再收，因此經常講錯話以後改口。關於這一點，蔣萬安就很清楚，沒有回罵。

第三步是黃國昌的角色。柯與黃應是民眾黨的太陽與月亮，相輔相成，當有人衝過頭就拉一把，裹足不前就往前推。以免費營養午餐的口角來說，黃國昌應以黨主席身分跟鄭麗文打個招呼，讓彼此轉圜一下。柯文哲至今還沒跟鄭麗文碰面，若有誤解，黃國昌可以幫忙疏通。

柯文哲或許對2024大選及京華城案，頗有不足為外人道的委屈，但大局當前，仍需收拾恩怨，共創藍白合作契機。如果2028藍白合再度破局，讓賴總統連任，那麼不只藍白政治明星與支持者受傷，而是台灣前途堪慮了。柯文哲可把「萊爾校長」的照片帶在身上，脫口說話前先看一眼，或許就能更加謹慎。