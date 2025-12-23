藍白鬧翻？財劃法政院不副署 黃國昌直播嗆藍營執政首長「為何沒出聲？」

即時中心／徐子為報導



上週台灣政壇發生不少事，先是行政院拍板針對藍白一年三度修法的《財政收支劃分法》「不副署」，讓該法仍不生效，也因該法，藍白拒絕排案審議明（2026）年中央政府年度總預算。民眾黨主席黃國昌昨（22）晚開直播質問藍營執政的縣市首長，藍白合力修過財劃法被政院不副署擋下，為何都沒有聲音？並稱「早就應該集結起來去總統府」抗議。





網友截出昨晚黃國昌直播片段，他先禮後兵，「我要不客氣的講一句話，今天晚上我如果講話比較刺耳，請大家多包涵」，接下來就質問藍營，「但我今天晚上要講大實話，我要請問中國國民黨的縣市長，你們為什麼不講話？」



黃國昌說，當初在修財劃法，他碰到縣市首長，每一個都跟我叫苦連天，說「民進黨在亂搞」，民進黨大砍給地方政府的補助款在亂搞，結果我們在立法院「衝鋒陷陣」把財劃法修完了，結果賴清德拒絕公佈（編按：應是行政院不副署），黃國昌點名藍營首長，請教一下這些地方的諸侯、地方的縣市首長「你們為什麼都沒有聲音」，黃國昌表示，他講一句不客氣的，早就應該集結起來去總統府（抗爭）。



對此，網友反應多半冷淡，有人留言嘲諷「笑死，講半天，又要別人去衝總統府」、「黃國昌講話哪次不刺耳？地方縣市首長沒聲音代表你們修的很爛阿，不然勒？」

