藍白黨主席本週會面時間出爐！黃國昌：具體地點確定後會對外報告

民眾黨主席黃國昌今（17日）透露，將於本週三和國民黨主席鄭麗文正式會面，但地點仍待幕僚場勘，確定後便會對外報告。（資料照片／李智為攝）

藍白合已有初步默契，在國民黨主席鄭麗文上任後，雙方黨主席將會面商談；尤其明年就是2026地方大選，在野勢力能否順利整合更是備受關注。民眾黨主席黃國昌今（17日）透露，將於本週三和鄭麗文正式會面，但地點仍待幕僚場勘，確定後便會對外報告。

黃國昌昨赴基隆出席聯合政府論壇時，表示自鄭麗文當選之後，民眾黨就與國民黨中央保持密切聯繫，與鄭麗文的會面預計本週正式舉行。

黃國昌強調，基本會以全程公開方式進行，讓民眾了解兩黨在聯合治理、合作讓台灣更好的方向與想法。他今於立院受訪時則透露，目前預定的會面時間是這週三下午。

黃國昌並強調，因為雙方幕僚跟黨務主管仍有很多細節、行政工作要先安排，所以具體地點仍待兩黨黨務主管、工作同仁先行場勘，確定後會再對外報告。



