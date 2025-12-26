藍白黨團彈劾總統賴清德時程出爐 明年5/19投票
國民黨與民眾黨立法院黨團今日（26日）宣布將聯手提出總統賴清德彈劾案，並以60票比51票於立法院表決通過。國民黨團書記長羅智強公布彈劾案的詳細審議時程。此一重大程序將歷經公聽會、全院委員會說明與質詢，並預計於2026年5月19日進行最終投票表決。
羅智強表示，國民黨團已在黨團大會中就彈劾案達成共識，並確認與民眾黨團的期程一致，雙方將共同推動此案。
根據國民黨團公布的彈劾案時程表，主要階段規劃如下：
彈劾案審議重要時程
公聽會階段：
日期：2026年1月14日、1月15日。
內容：舉行兩場公聽會，邀請學者專家針對彈劾案相關議題提供專業意見。
參與人員：各黨團推薦學者專家代表共7人（國民黨團3人、民進黨團3人、台灣民眾黨團1人），以及依比例推派的各黨團審查小組委員。
發言規則：學者專家代表及審查小組委員每人發言10分鐘，隨後學者專家代表綜合答復30分鐘。
名單提交：各黨團需於2026年1月8日中午12時前提交推薦名單至議事處。
第一次全院委員會：
日期：2026年1月21日、1月22日（兩日合併為一次會議）。
內容：邀請被彈劾人總統賴清德列席進行第一次說明。
程序：
領銜提案人二人代表說明彈劾意旨，各10分鐘。
被彈劾人總統賴清德進行說明，時間為15分鐘。
各黨團推派代表進行詢問：國民黨團15人、民進黨團15人、台灣民眾黨團2人，每人詢問時間15分鐘。詢問可採聯合方式，但人數不得超過3人。
缺席處理：若被彈劾人未列席，則由各黨團推派之委員進行發言，每人發言10分鐘。
聽證會：
日期：2026年年4月27日。
內容：依據《立法院職權行使法》第九章之一相關規定舉行聽證會。
第二次全院委員會：
日期：2026年5月13日、5月14日。
內容：繼續審查彈劾案，並再度邀請被彈劾人總統賴清德列席進行說明。
最終投票表決：
日期：2026年5月19日。
內容：立法院院會將針對彈劾案進行記名投票表決。
羅智強強調，國民黨與民眾黨團將依循法定程序，共同推動此項彈劾案，確保審議過程的嚴謹與公開透明。
對此，總統府回應在26日近中午時間回應，表示立法院對於行政院長或總統，本來就有相關的制衡手段，只要是合法合憲、程序完備，都會給予尊重。
更多東森新聞報導
鄭亦麟涉收賄案 泓德能源總經理獲不起訴
挽救生育率！ 藍白推「台灣未來帳戶」 學者：恐違憲
憲法法庭成關鍵！停砍年改案政院傳「副署不執行」聲請釋憲
其他人也在看
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 162
謝龍介台南造勢直接亮槍 綠委傻眼：現在是不投藍就吃子彈？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委林楚茵今(12/26)表示，上周北捷無差別隨機攻擊事件讓國人驚魂未定，國民黨副主席季麟連竟在台南造勢場合直接亮槍...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 170
抓包賴清德自創憲法 葛如鈞：總統你還好嗎
[NOWnews今日新聞]總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。不過事實上，《憲法》並無相關規定。國民黨立委葛...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 146
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 22 小時前 ・ 101
鏡觀／連大法官說了都不算的憲政體制
也許你不知道，截至上週五為止，我們國家的憲法法庭已經有超過300多天無法運作了。藍白把持的立法院於去年底聯手修改了《憲法訴訟法》，提高了憲法法庭評議人數的門檻。原有大法官中有七名任期屆滿卸任，過去這段時間，賴清德總統曾經2度提名大法官人選，不過，全數遭立法院封殺。簡單的說，舊的退了，新的補不進來，大法官人數不夠，無法成會。三權分立的民主憲政就這樣缺了一隻腳。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 418
「我會跟他拚到底」吳怡萱直指鍾小平 黃暐瀚斷言白營2小雞會
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導民眾黨備戰2026年台北市議員選舉，前副秘書長許甫與前發言人吳怡萱日前辭去黨職，正式投入地方選戰。兩人今（25）日接受媒...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 12
政院副署不執行「停砍年金案」 羅智強酸爆
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，引發綠營不滿，不過傳出這次行政院長卓榮泰不會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 9
阿斯夫拉贏宏國大選！曾讚台灣邦交好百倍
[NOWnews今日新聞]台灣前友邦宏都拉斯上月底舉行大選，在開票過程僵持數週後，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間週三宣布，由保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）勝選，另外2位...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 28
童子瑋出戰基隆市長！吳子嘉一句話斷言結局
[NOWnews今日新聞]民進黨昨（24）日召開選對會，經一番討論後取得共識，下午由發言人吳崢宣布，徵召民進黨立委陳素月出戰彰化，以及基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長，預計在31日加開中執會，並召...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 8
蘇貞昌12年前怒噴一句！網酸爆：跨時空打臉
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，加上憲法法庭在僅有5名大法官出席、未達法定評議門檻的情況下，仍宣告《憲訴法》修法違憲，引發外界對憲政運作的高度質疑，相關爭議持續...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 11
政院修法立委赴中納管！翁曉玲指「無聊法案」 鍾佳濱反嗆：立院自找的
行政院院會今（26日）將通過《兩岸人民關係條例》修法，除對所有公務員赴中納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中審查許可制，違法者將處以罰鍰。日前赴中參加廈門台商協會活動的國民黨立委翁曉玲上午開嗆這是「無聊法案」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱反擊，「禮失而求諸野」，立法院自己不訂規範，就只能由別人來訂，這是立法院自找的。三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前 ・ 5
民進黨選對會徵召陳素月選彰化縣長 邱建富醞釀「走自己的路」
民進黨布局2026地方大選，選舉對策委員會今（24日）拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。爭取提名的前彰化市長邱建富日前放話不惜脫黨參選，並質疑民調結果不尋常，今受訪透露已寄出申請複查民調信函，看黨中央如何處理，若有清楚答案會理性面對，「但如果一意孤行，當然我們會走自己的路」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
藍白推未來帳戶特別條例 吳靜怡怒嗆「耶誕節的毒蘋果」
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導藍白兩黨主席鄭麗文及黃國昌，今（25）日上午召開記者會稱要搶救少子化，並承諾兩黨會合作透過台灣未來帳戶特別條例的方式成立「台灣未來帳戶」解決問題。不過外界則擔憂是否會有立法權逾越行政權的疑慮，對此，黃國昌和鄭麗文皆回應宣稱不會有問題。但政治評論員吳靜怡則回嗆，我們以為賺到了，結果國庫被掏空、國防被弱化，這才是真正的長期風險。民視 ・ 23 小時前 ・ 21
國民黨首波重點縣市長提名 徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉等人再戰南部三縣市
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國民黨面對明年2026地方選舉，也將自年底開始啟動縣市長選舉提名作業。國民黨中常會今（24）日將正式通過首波提名，包括台...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
盧秀燕不忍了！重話指賴清德「國政擺爛」
向來專注市政的台中市長盧秀燕，近日接受專訪時罕見直言賴政府「國政擺爛」。她強調，總統應展現高度與能力解決兩院紛爭、化解憲政危機，若不能團結國人解決國內紛爭，不安內要如何攘外？盧秀燕更憂心表示，國家因政治紛爭停滯不前，民生、經濟、環保、教育文化等攸關人民生活的議題都被忽略。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 56
國民黨2026台中市長誰戰？學者提「關鍵2模式」解困局
2026台中市長選舉，民進黨確定由立委何欣純出戰，國民黨則有立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔先後表態，但人選仍未定。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳今（25）日提出 「2個模式」解藍營在台中的困局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
賴清德公開痛批藍白不審預算 林沛祥指邏輯混亂：把立院與憲法視為敵人與災難
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導總統賴清德今（25）日針對中央政府總預算及國防特別預算審查在國會卡關，公開痛批藍白「公開說支持國防預算，卻又用各種理...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 7
總預算卡關近3,000億元 主計長陳淑姿：12萬新生兒補助恐受影響
總預算卡關近3,000億元將影響民生與國家計畫，行政院主計長陳淑姿於今（24）日財委會指出，其中包括生育補助、AI投資及災害預備金，若遲未核准，恐衝擊12萬名新生兒及未來科技發展。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 9
停砍年改法案 政院定調「副署不執行」將聲請釋憲
立法院三讀通過停砍年改法案，府院今（26日）將正式拍板定案。據了解，在憲法法庭19日宣布「憲法訴訟法修正案」違憲失效，讓憲法法庭得以重啟後，針對停砍年改法案，行政院將「副署後暫不執行」，並聲請釋憲。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 16
邊境衝突影響 吳哥古蹟遊客銳減、業者生意慘淡
（中央社柬埔寨暹粒24日綜合外電報導）受柬泰邊境衝突影響，歷史悠久的著名觀光勝地吳哥古蹟遊客驟減，園區內顯得異常冷清，業者生意慘淡。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話