藍白黨團擬自提軍購特別條例 顧立雄籲政院版先付委

跟民眾立委黃國昌、國民黨立委陳永康握手致意，國防部長顧立雄19日到立法院外交國防委員會，針對1.25兆特別預算的軍購項目，進行秘密會議的專案報告。由於藍白黨團都表態將提出自己版本的軍購特別條例，顧立雄認為，有意見可以在行政院版本裡面修正，應該趕快付委，沒有自提需要。

國防部長顧立雄表示，「我們還是希望，如果朝野政黨有任何意見的話，都在我們這個條例裡面進行討論。如果要做修正，也在這個討論修正就可以了，應該沒有自提版本的必要性 。」

顧立雄強調，機密專報原本應該等到條例付委之後再舉行，但條例至今還沒付委，所以透過秘密專報要跟朝野溝通。

立法院國民黨團書記長羅智強表示，「事實上，美國的國會在公布了他們的採購的想法計畫之後，有很多項目其實在網路上都已經找的到了。我們是出錢方，什麼事情都要事事遮掩 。」

民進黨立委吳思瑤則認為，「立法部門可以監督、可以提意見，但是切莫越俎代庖。審查的過程當中，在野黨都可以提修正意見 。」

顧立雄重申，對美軍購的項目，在美方知會國會前無法對外公開。而根據美方公開資訊，已有海馬士多管火箭、標槍飛彈、拖式飛彈等5個項目，外界也預期，台灣之盾所需的愛國者飛彈、IBCS防空整合系統，也會含在特別條例中。

顧立雄指出，「根本都還沒有付委、也沒有通過之前，我們還要尊重立法院。立法院能夠給我們多少後部的預算，我們還要根據這些後部的預算內容，來安排軍購、商購跟委製的部分 。」

國民黨立委、也是國防委員會召委的馬文君強調，會再召開公開會議，要求國防部就可以公開部分說明清楚。

至於近期中天記者林宸佑涉國安案件收押禁見，有陸戰隊士官涉嫌向中共宣誓表忠、洩露職務上持有秘密，顧立雄強調，9成以上案件都是官兵檢舉或軍方自查，顯示國軍保防教育還是成功的。

