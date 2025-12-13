藍白黨團聯手「毀憲亂政」推多項爭議法案...汪浩喊話府院黨「準備好重選國會」：當立院無法自我節制「解散國會」就是民主機制下的必要重開機

國民黨與民眾黨近日於立院以人數優勢，推動《財劃法》、反年改修法、不在籍投票等多項爭議法案，引起熱議。對此，英國牛津大學國際關係學博士汪浩今（13日）喊話，「府院黨動起來，準備好重選國會！」他直言，當立法院已無法自我節制，「解散國會、重選立法院，就不只是選項，而是民主機制下的必要重開機」。

汪浩今日於臉書以「府院黨動起來，準備好重選國會！」為題發文指出，藍白聯手毀憲亂政，從違反公債法的《財劃法》、反年改修法，到一連串危害國安與民主制度的法案，「已不只是政策歧見，而是結構性破壞憲政秩序」。

汪浩表示，「當憲法法庭遭癱瘓、覆議八度遭否決，行政權若再退讓，等同默許違憲惡法生效，後果將由全民承擔」。他說，此刻，從《財劃法》開始，行政院長卓榮泰必須善用《憲法》明定的副署權，對多項藍白違憲法案採取「不副署、不執行」的正面對抗，把政治責任清楚地丟回立法院。

汪浩也指出，藍白若真認為行政院失職，就依《憲法》提不信任案、倒閣重來，「而不是一邊擴權濫權，一邊躲在程序後面罵獨裁」。汪浩續指，更重要的是，「民進黨不能只在國會防守」。

汪浩說，這場對抗攸關國家財政、年金永續、民主選舉與國安防線，必須走向基層，讓人民知道，「為什麼行政權必須硬起來、為什麼這些法案不能退讓、為什麼朝野對抗不是鬥爭，而是守底線」。

最後，汪浩直言，當立法院已無法自我節制，解散國會、重選立法院，就不只是選項，「而是民主機制下的必要重開機」。汪浩喊話，「府院黨現在就該動起來，凝聚民意，為解散國會、重選立法院，做好政治與社會的準備」。

